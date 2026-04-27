Noticias Cielos del desierto de Atacama bajo amenaza: científicos alertan por riesgo a la astronomía mundial En el corazón del desierto de Atacama, en Chile, astrónomos alertan que la oscuridad más pura del planeta podría estar amenazada por el avance de proyectos industriales y la falta de regulación actualizada sobre contaminación lumínica.

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Los ojos tardan un momento en adaptarse. Una tenue chispa aparece en la oscuridad; luego otra, más brillante. Pronto, emergen estrellas, planetas y constelaciones enteras. Al poco tiempo, una galaxia completa se extiende por el firmamento, visible a simple vista.

En el desierto de Atacama, en Chile, el cielo nocturno parece infinito. Considerado el lugar más árido de la Tierra, su oscuridad constituye también una de las ventanas más nítidas hacia el universo.

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Una combinación excepcional de clima seco, gran altitud y —lo que es crucial— aislamiento de la contaminación lumínica urbana, convierte a Atacama en un centro inigualable para la astronomía de clase mundial y en sede de los proyectos astronómicos terrestres más grandes del planeta.

"Las condiciones del desierto de Atacama son únicas en el mundo", afirmó Chiara Mazzucchelli, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. "Hay más de 300 noches despejadas al año; es decir, sin nubes ni lluvia".

Sin embargo, los cielos más oscuros del mundo podrían estar en peligro.

El año pasado, el desierto se convirtió en un campo de batalla entre científicos y una empresa energética que proponía construir un complejo de energía verde a solo unos kilómetros del Observatorio Paranal. Gestionado por el Observatorio Europeo Austral (ESO), este emplazamiento será también la futura sede del que está llamado a ser el telescopio óptico más potente jamás construido.

Aunque el proyecto energético fue cancelado en enero tras un masivo llamamiento por parte de astrónomos, físicos y premios Nobel, el incidente puso de manifiesto la profunda preocupación de que las leyes vigentes para la preservación del cielo resultan laxas, obsoletas e imprecisas. Desde entonces, se han sometido a revisión diversas normativas medioambientales, incluida una impulsada por el Ministerio de Ciencia de Chile, dirigida específicamente a las zonas astronómicas protegidas.

"Estamos trabajando para garantizar que los nuevos criterios sean lo suficientemente estrictos como para asegurar que no se produzca ningún impacto en las áreas astronómicas", declaró Daniela González, directora de la Fundación Cielos de Chile, una organización sin fines de lucro fundada en 2019 con el objetivo de proteger la calidad de los cielos nocturnos chilenos.

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Los mejores cielos

La agencia Associated Press pasó tres días visitando las instalaciones de Paranal, situadas en el corazón del denominado «Valle de los Fotones». En este corredor de gran altitud, varios observatorios operan de forma simultánea, empleando algunos de los instrumentos más sofisticados que jamás se hayan diseñado. «Muchas de estas grandes instalaciones se encuentran en Chile; en particular, los telescopios de ESO constituyen las instalaciones astronómicas más potentes del planeta», afirmó Itziar de Gregorio-Monsalvo, representante de la organización intergubernamental en Chile.

Paranal es uno de los cerca de 30 emplazamientos astronómicos situados en el norte de Chile, la mayoría de los cuales son gestionados por organizaciones internacionales. Cada año, el desierto de Atacama atrae a miles de astrónomos y científicos de todo el mundo para investigar los orígenes del universo.

"Tenemos la suerte de estar aquí", comentó Julia Bodensteiner, profesora asistente de la Universidad de Ámsterdam, señalando que las probabilidades de ser seleccionado como astrónomo visitante en Paranal oscilan apenas entre el 20 % y el 30 %.

Caminar por el terreno rocoso e irregular de Atacama no es tarea fácil. A altitudes superiores a los 10.000 pies, el oxígeno se convierte en un lujo, mientras que los días abrasadores dan paso a noches de un frío implacable. Sin embargo, para la observación y exploración espacial, estos más de 40.500 millas cuadradas de desierto constituyen el escenario perfecto.

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Las condiciones excepcionales de Atacama han hecho posible algunos de los proyectos astronómicos más ambiciosos jamás concebidos, como el Extremely Large Telescope (ELT) —un proyecto de ESO valorado en 1.500 millones de dólares, cuya finalización está prevista para el año 2030—.

Con 798 espejos y una superficie de captación de luz de casi 1.000 metros cuadrados (un cuarto de acre), el ELT será 20 veces más potente que los telescopios más avanzados de la actualidad y ofrecerá una nitidez 15 veces superior a la del Telescopio Espacial Hubble de la NASA.

Todos los datos recopilados en estos observatorios desempeñan un papel fundamental, no solo para la vida en la Tierra, sino también para las posibilidades de su desarrollo más allá de nuestro planeta. Preservar estos enclaves de investigación resulta esencial.

Gracias al ELT —señaló el astrónomo de ESO Lucas Bordone—, «deberíamos ser capaces de observar planetas similares a la Tierra en lo que denominamos la zona habitable; es decir, básicamente, aquellos planetas que se perfilan como candidatos para albergar vida». La oscuridad bajo amenaza

Hace veinte años, el desierto de Atacama era "un océano de oscuridad", recordó Eduardo Unda-Sanzana, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. "Solo estabas tú y el universo".

Con el paso de los años, sin embargo, el paisaje ha cambiado drásticamente.

Impulsado por la expansión urbana, el desarrollo industrial y la llegada de la minería y los parques eólicos, el desierto se ha convertido en un territorio codiciado donde el equilibrio no siempre resulta fácil de alcanzar.

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En Paranal, los especialistas viven como topos en una residencia subterránea diseñada para mantener su presencia casi indetectable. Las ventanas deben permanecer cubiertas, los pasillos se mantienen a oscuras y cualquier desplazamiento al exterior se realiza únicamente con la ayuda de una linterna. Incluso la luz más tenue puede interferir con los telescopios.

El anuncio, el año pasado, de un inminente proyecto de energía verde provocó una conmoción en la comunidad científica internacional. Los expertos presionaron a las autoridades para que protegieran el cielo nocturno de Chile.

El caso hizo saltar las alarmas debido a sus impactos, tales como el aumento de la contaminación lumínica, las microvibraciones y el polvo, así como una mayor turbulencia atmosférica. Estas condiciones harían inviables las actividades astronómicas.

"Si colocas el ELT junto a una ciudad, no importa que su diámetro sea de 40 metros. Es exactamente lo mismo que tener un telescopio diminuto", afirmó Gregorio-Monsalvo.

Aunque la empresa canceló el proyecto a finales de enero, los científicos advierten que, sin una nueva normativa actualizada, podrían proponerse proyectos similares en cualquier momento.

"A pesar de todo el revuelo mediático de 2025, nos encontramos exactamente en el mismo punto en el que estábamos el año pasado", señaló Unda-Sanzana, quien también forma parte de una comisión asesora ministerial que recientemente presentó recomendaciones al gobierno de Chile a raíz del incidente.

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No faltan precedentes. El primer observatorio internacional de heliofísica en Chile —una importante estación solar operada por la Institución Smithsonian de EE. UU. a principios del siglo XX— se vio obligado a cesar sus operaciones en 1955 debido a la contaminación ambiental provocada por la expansión de la actividad minera en la zona.

"Hemos tenido 70 años para aprender de la historia y evitar repetir esos mismos errores", concluyó Unda-Sanzana.