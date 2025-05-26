La imponente "isla flotante" de sargazos que se acerca a Florida y amenaza al Caribe

Video Toneladas de sargazo llegan a la playas del caribe mexicano: podrían superar el récord registrado

El sol, la arena, el mar…Y EL SARGAZO, serán los imperdibles en tu próxima visita a las playas de Florida, ya que una “isla” flotante, más de 40 toneladas, de esta apestosa alga, se acerca a las costas, rompiendo el récord de años anteriores de acumulación de esta alga en el mar.

De acuerdo con el último reporte del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida (USF, por sus siglas en inglés), este año llegará al océano Atlántico y al Mar Caribe un 40% más de sargazo.

Esta cantidad es “superior al máximo histórico en junio de 2022, lo que convierte a 2025 en un nuevo año récord”.

“Se espera que en mayo más sargazo sea transportado al oeste del mar Caribe y luego al golfo de México hacia Yucatán. Seguirán produciéndose inundaciones de sargazo en la mayoría de las naciones e islas del Caribe, así como a lo largo de la costa sureste de Florida”, dice el reporte.

¿Por qué cada vez llega más sargazo a Florida?

El sargazo no es un fenómeno nuevo. Antes de 2011, las floraciones de sargazo eran frecuentes en el mar y periódicamente se observaban pequeñas cantidades a lo largo de la costa atlántica de Florida.

Sin embargo, los cambios en la circulación oceánica y otros factores que aún se están examinando los científicos dieron lugar a la formación del ‘Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico’, que se repite anualmente desde 2011, explica la Comisión de Conservación de Peces y Fauna Silvestre de Florida, (FWC, por sus siglas en inglés).

Ahora el sargazo “se extiende a través del océano Atlántico Central, y partes de esta mancha son transportados hacia el Mar Caribe y el Golfo de México en primavera y verano, con grandes cantidades llegando a la costa en las playas de Florida en los últimos años”, dice la comisión en su sitio web.

¿Qué es el sargazo y por qué huele tan mal?

El sargazo incluye especies de algas pardas que se originan mar adentro en el océano Atlántico y flotan en la superficie.

El sargazo proporciona muchos beneficios al ecosistema marino, como hábitat para una serie de animales como cangrejos, camarones, tortugas marinas y peces. También es la principal zona de cría de diversos peces de importancia económica, como el dorado, el jurel y la serviola, explica la FWC.

Cuando llegan a las costas, las algas se descomponen y producen gas sulfhídrico, que puede desprender un olor desagradable similar al de los huevos podridos, dice la comisión.

Además del olor nauseabundo, al descomponerse el sargazo daña la vida marina y perturba a las comunidades locales, alerta en un comunicado la USF.

¿Es dañino el sargazo para la salud?

Aunque el sargazo por sí mismo no causa un daño a la salud, pequeños organismos que habitan dentro de las masas de algas, (como las larvas de medusa) pueden irritar la piel si estás en contacto con ellas, explica el Departamento de Salud de Florida.

Además, el departamento alerta que el sulfuro de hidrógeno, el gas que emite el sargazo al descomponerse, puede irritar los ojos, la nariz y la garganta.

“Si padece asma u otras enfermedades respiratorias, será más sensible al sulfuro de hidrógeno y puedes tener problemas para respirar después de inhalarlo”, dice un boletín.

Los efectos económicos que deja el sargazo tras su llegada a las costas

Para deshacerse de las grandes cantidades de sargazo que llegan a las playas, las autoridades locales realizan un rastrillado de la playa para almacenarlo temporalmente, o tirarlo en un vertedero. En otras ocasiones realizan trabajos de compostaje o reubicación en una zona menos poblada de la playa.

Sin embargo, las repercusiones económicas anuales para las empresas y los gobiernos estadounidenses alcanzan millones de dólares debido a los costosos esfuerzos de retirada y limpieza, así como a las perturbaciones en la pesca y el turismo.

Para hacer frente a este reto, los investigadores del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida (FUA, por sus siglas en inglés) recibieron en febrero de este año una subvención de 1.3 millones de dólares del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida para un proyecto destinado a evaluar la viabilidad de la recolección en el agua de esta alga en Florida.

Los expertos están examinando las repercusiones medioambientales y ecológicas de las inundaciones de esta alga en el estado.

"El sargazo se está convirtiendo en un pilar devastador en algunas partes de las comunidades costeras de Florida, en particular en los Cayos de Florida, donde las floraciones masivas siguen repitiéndose", dijo en un comunicado de la universidad Brian Lapointe, profesor de investigación en la FAU Harbor Branch.

"Desde el punto de vista económico, un evento 'grave' de sargazo podría tener un impacto de más de 20 millones de dólares sólo en los Cayos".

Mientras que desde el punto de vista medioambiental, “estas floraciones pueden dañar a los seres humanos, provocar la muerte de hierbas marinas y corales, y matar especies recreativas y de importancia comercial", dijo Lapointe.

