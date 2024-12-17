Qué se sabe de la propuesta de Canadá a EEUU de crear una policía fronteriza conjunta tras amenaza de aranceles de Trump

Video Cronología de las reacciones de Canadá y México a las amenazas de aranceles de Trump

El gobierno de Canadá anunció este martes que le propondrá a Estados Unidos la creación de una fuerza policial conjunta para patrullar su frontera común, con el fin de combatir el tráfico de drogas y personas entre los dos países.

El anuncio es parte de un paquete de medidas valoradas en unos $908 millones que Canadá quiere poner en marcha para reforzar la frontera en respuesta directa a la amenaza de Donald Trump de que impondrá aranceles del 25% a la importación de productos canadienses y mexicanos en su primer día de presidencia.

El republicano aseguró que los aranceles, considerados por Ottawa como devastadores para su economía, se mantendrían hasta que no cese el flujo de fentanilo y migrantes indocumentados procedentes de Canadá.

“Canadá se enorgullece de sus agencias fronterizas y de las fuerzas del orden que protegen a nuestras comunidades y apoyan a nuestra economía día tras día. También esperan que su gobierno las respalde en su capacidad para realizar esa importante labor, y eso es exactamente lo que hará el Plan Fronterizo de Canadá”, avanzó el ministro de Seguridad Pública canadiense, Dominic LeBlanc.

El plan "reforzará la seguridad fronteriza, fortalecerá el sistema de inmigración y contribuirá a garantizar la prosperidad futura de Canadá", se lee en un comunicado del gobierno.

"Mientras seguimos trabajando con EEUU para proteger la seguridad de ambos lados de la frontera, seguimos ofreciendo protección a los más vulnerables del mundo al tiempo que mantenemos un sistema de inmigración en el que los canadienses pueden confiar”, agregó Marc Miller, ministro de Inmigración de Canadá.

¿Cómo será la nueva policía fronteriza que Canadá propuso a EEUU?

LeBlanc —quien esta semana también asumió la cartera de Finanzas tras la repentina renuncia de Chrystia Freeland— aseguró este martes que la nueva fuerza conjunta incluiría unidades especializadas en drogas sintéticas, además de unidades especiales, entre otras.

"El Gobierno de Canadá aumentará el apoyo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar, interceptar y abordar el fentanilo y los productos químicos precursores agregando herramientas de inteligencia artificial e imágenes que ayudarán aún más a detectar drogas ilegales antes de que ingresen a Canadá", dice el comunicado.

Además, Canadá creará una unidad de inteligencia aérea dotada de helicópteros, drones y torres de vigilancia fronteriza para controlar la frontera, considerada la más extensa sin fuerzas militares del mundo.

Ottawa también se compromete a dotar a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, en inglés) de equipos de perros de detección de drogas y herramientas de detección de productos químicos a instalar en los principales puertos del país.

Según datos de la Agencia de Protección Fronteriza de EEUU publicados este martes por medios canadienses, 14 kilos de fentanilo fueron aprehendidos en 2022 y 26,7 kilos en 2023. De enero a octubre de este año la cifra ha sido de 21 kilos.

¿Qué otras respuestas dio Canadá a las amenazas de aranceles de Trump?

Antes de dar a conocer esta nueva propuesta, Canadá ya reaccionó públicamente a las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas por igual si no frenaban la migración ilegal y el narcotráfico.

Una de las más polémicas fue la del primer ministro de Ontario, Doug Ford. "Compararnos con México es lo más insultante", aseguró, distanciándose de la posición oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien pidió unidad y se mostró abierto al diálogo.

Tras la rápida escalada de tensión en torno a este tema, Trudeau viajó rápidamente a EEUU para cenar con Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Aunque el canadiense señaló que había tenido una “excelente conversación” con el republicano, regresó a su país sin ninguna garantía de que el estadounidense anulará sus planes sobre aranceles.

Por su parte, Trump coincidió en que la reunión había sido “productiva” y que discutieron “muchos temas importantes que requerirán que ambos países trabajen juntos para abordar”, pero no dio ningún indicio de haber cambiado su postura.

Entre los temas que necesitan tal cooperación, Trump mencionó el fentanilo y la “crisis de drogas que ha diezmado tantas vidas como resultado de la inmigración ilegal”.

También dijo que ambos países requieren cooperar para lograr acuerdos comerciales justos “que no pongan en peligro a los trabajadores estadounidenses” y el déficit comercial de Estados Unidos con su aliado del norte.

El gobierno de Canadá insistió en que el presidente electo lo está agrupando injustamente con México en cuanto a la afluencia de drogas y migrantes hacia EEUU.

En una entrevista con la agencia AP, Hillman explicó que estuvo sentada en una mesa contigua a la de Trudeau y Trump. En la cena, contó, Canadá defendió con cifras la situación de su frontera. Dijo que no existe tráfico de fentanilo a Estados Unidos desde Canadá y que las autoridades han hecho incautaciones a personas, no a organizaciones criminales. Argumentaron que 99.8% de la droga es frenada pero en la frontera con México.

Sobre la inmigración, aseguraron que menos del 1% de las detenciones de migrantes que iban camino a EEUU se hicieron en Canadá. "El mensaje de que nuestra frontera es infinitamente diferente a la mexicana quedó entendido", concluyó.

