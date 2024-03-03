Por primera vez fotografían dos ballenas jorobadas apareándose… y ambas eran machos

Un par fotógrafos capturó un momento íntimo entre una pareja de ballenas jorobadas. Es la primera en la historia que se tiene una fotografía de estos mamíferos copulando... pero lo más sorprendente de ese suceso es que ambos eran machos.

Este hecho despierta muchas preguntas entre los científicos que hasta este año desconocían las tendencias homosexuales en este tipo de mamíferos.

“Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) son una especie cuyo comportamiento social se ha estudiado durante décadas, pero su comportamiento sexual permanece en gran medida sin investigarse”, dice un nuevo estudio publicado este martes en la biblioteca digital Wiley.

“Este es el primer informe de penetración de una ballena jorobada, y el primer informe de actividad sexual entre dos ballenas jorobadas macho”, dice el estudio liderado por Stephanie H. Stack.

El íntimo momento de las ballenas fue capturado por Lyle Krannichfeld y Brandi Romano el 19 de enero de 2022. Los fotógrafos iban en una embarcación privada y se encontraron con las dos ballenas jorobadas aproximadamente 1.2 millas al oeste del cráter Molokini, frente a la isla de Maui, Hawaii.

Durante varios minutos, tanto Krannichfeld como Romano estuvieron observado el comportamiento de las ballenas. Ambas estuvieron nadando alrededor de la embarcación durante varios minutos.

Otras fotografías de la aleta caudal y de la región genital de ambas ballenas sirvieron para identificar su sexo y saber que ambas eran machos.

Los fotógrafos pudieron capturar en una imagen el pene de una de las ballenas. De acuerdo con el estudio, esta imagen también es muy relevante ya que “los casos de erección del pene en los machos son relativamente raros”. En los cetáceos, el pene del macho normalmente está oculto dentro de la hendidura genital del animal, presumiblemente para hacer el cuerpo más hidrodinámico y sale de esa hendidura para el comportamiento sexual, explica el documento.

Un encuentro sexual usado para dominar

Los científicos ya habían documentado en el pasado casos de otros animales marinos que tenían sexo entre machos, como los delfines y orcas, pero nunca en ballenas jorobadas. En los cetáceos macho, la actividad homosexual puede implicar la inserción del pene de un macho en la hendidura genital o el ano de otro macho, explica el estudio.

De acuerdo con los investigadores, los machos suelen tener este tipo de comportamiento como aprendizaje o práctica para futuras relaciones reproductivas. También lo hacen para establecer o reforzar las relaciones de dominación, la formación de alianzas sociales y/o la reducción de la tensión social.

“Dado que el conocimiento actual del comportamiento sexual no reproductivo de las ballenas jorobadas es limitado, observaciones adicionales aumentarán nuestra comprensión de los contextos en los que se producen las extrusiones del pene y su importancia en las interacciones sociales de las ballenas jorobadas”, dice el estudio.

El íntimo momento de las ballenas fue capturado por Lyle Krannichfeld y Brandi Romano el 19 de enero de 2022. Imagen Lyle Krannichfeld y Brandi Romano



Krannichfeld y Romano detallaron cómo fue el encuentro entre las ballenas, lo que de acuerdo con investigaciones en otros mamíferos sugiere que la escena capturada entre estos dos machos fue una especie de ritual de dominación.

“La ballena A nadaba lentamente en círculos alrededor de la embarcación, aproximadamente seis veces, perseguida por la ballena B. La ballena A mostraba movimientos lentos y poco enérgicos. Intentaba alejarse lentamente de la ballena B, pero no realizaba movimientos bruscos ni enérgicos y no se perdió de vista en ningún momento del encuentro”, dice el estudio.

Los investigadores creen que la ballena A se acercaba a la embarcación y la rodeaba como un intento de bloquear a la ballena B o buscar refugio en la embarcación, pero también señalaron que, de ser así, la ballena A se movía demasiado despacio para evadir al otro animal.

Ambas ballenas permanecieron a unos 16 pies de la superficie durante todo el encuentro, por lo que los fotógrafos pudieron observar detenidamente todo el suceso.

“La ballena B tuvo el pene fuera de su hendidura durante todo el encuentro. La ballena B se acercó repetidamente por detrás de la ballena A y la penetró, pareciendo sujetar a la ballena A con sus aletas pectorales. Las penetraciones fueron poco profundas, visualmente de unos pocos centímetros de profundidad”.

Los científicos analizan hasta el mínimo detalle de las imágenes

El estudio indica que toda esa información les ayudará a entender más el comportamiento de las ballenas jorobadas, ya que ese método de agarre con las aletas pectorales “parece ser un componente importante de la cópula o intento de cópula para las ballenas jorobadas”.

Otro aspecto importante en las fotografías mostró que, a veces, la ballena A demostró una postura en forma de S durante el encuentro, una posición caracterizada por una cola arqueada, aletas de la cola bajas y una ligera elevación del rostro, de tal manera que el cuerpo de la ballena se asemeja a la letra S.



Investigadores en Hawaii exploraron previamente la función de esta postura y concluyeron que ocurría principalmente durante interacciones amenazantes con grupos competitivos, o durante situaciones estresantes, como en respuesta a la aproximación de un barco o en presencia de buceadores.

“Por lo tanto, es posible que el uso de esta postura por la ballena A significara que este comportamiento (de copulación) no era bienvenido, pero que la ballena A carecía de la energía para involucrarse en estrategias de evasión”.

“Aquí, tenemos la primera documentación de un macho de ballena jorobada penetrando sexualmente a otra ballena jorobada, pero también el caso de un animal herido y poco saludable siendo penetrado por lo que parece ser una ballena sana y fuerte”, concluye la investigación.

