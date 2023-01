Asesinatos en Idaho: un sedán blanco y cómo rastrear las cámaras de vigilancia fue clave para llegar al sospechoso

No hubo disponible más información sobre la ubicación de su teléfono hasta las 4:48 am, lo que sugiere que Kohberber pudo haber apagado esa función durante el ataque en un esfuerzo por evitar ser detectado, dijo la policía. En ese punto, el teléfono comenzó a registrar una ruta camino a Pullman, moviéndose en dirección sur hacia Genesee, Idaho, y luego hacia Uniontown, Washington, y Pullman poco antes de las 5:30 am. En ese mismo momento fue que las cámaras de vigilancia captaron el sedán blanco.