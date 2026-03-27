estados unidos Tiger Woods sufre aparatoso accidente en Florida; se desconoce su estado tras volcadura El reconocido golfista estadounidense Tiger Woods estuvo involucrado en un fuerte accidente vehicular con volcadura en Jupiter Island, Florida, de acuerdo con reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin

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Este viernes 27 de marzo de 2026, el reconocido golfista estadounidense Tiger Woods estuvo involucrado en un fuerte accidente vehicular con volcadura en Jupiter Island, Florida, de acuerdo con reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

Estado de salud de Tiger Woods

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Las autoridades informaron que el accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas del viernes, en una zona cercana a la residencia de Woods en Jupiter Island. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles claros sobre su estado de salud.

No se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente, medios como CBS indicaron que no se reportaron heridos de gravedad, lo que sugiere que, pese al impacto, la situación fue controlada sin consecuencias mayores. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial para esclarecer lo sucedido.

No es la primera vez que se accidenta

Cabe recordar que no es la primera vez que el deportista enfrenta una situación similar, ya que en 2021 sufrió otro accidente de gravedad en California que lo dejó dejó lesiones importantes. En aquella ocasión, Woods dijo más tarde que los médicos habían barajado la posibilidad de una amputación.

El excampeón se estaba recuperando para volver al golf tras someterse a su séptima operación de espalda el pasado mes de septiembre de 2025. Aún no había decidido si podría j ugar en el Masters, que se celebra del 9 al 12 de abril de este año.

Tiger Woods, leyenda del golf

De acuerdo con el PGA TOUR, principal circuito norteamericano de golf profesional masculino, Woods es uno de los golfistas más exitosos de la historia, con un total de 82 victorias en el PGA Tour y 15 títulos “major”, lo que lo sitúa entre los más ganadores de todos los tiempos.

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Su dominio fue especialmente notable a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando logró el histórico “Tiger Slam” al ganar consecutivamente los cuatro torneos principales, además de mantenerse durante 683 semanas como número uno del ranking mundial y acumular múltiples premios al Jugador del Año, consolidando así una carrera que transformó el golf a nivel global.

JICM