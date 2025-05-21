Este hombre de California alimentaba a decenas de gatos, para luego secuestrarlos y matarlos a golpes

Video Rescatan a 19 perros enfermos y desnutridos de una casa abandonada: otros tres estaban muertos

Un hombre de California fue acusado este martes de crueldad animal luego de que las autoridades descubrieran que secuestró casi una decena de gatos con el fin de maltratarlos y golpearlos hasta la muerte, además de que robó un lince de Bengala de una casa de Westminster.

Se trata de Alejandro Oliveros Acosta, de 46 años, residente en Santa Ana, en el condado de Orange, quien atraía a los gatos con alimento para mascotas para después capturarlos y golpearlos hasta quebrarles la espalda y el cráneo.

Oliveros Acosta se enfrenta a una pena máxima de cuatro años y cuatro meses de prisión si es declarado culpable de dos delitos graves de crueldad hacia los animales, además de un delito grave de robo de un animal de compañía y un año más de prisión si es declarado culpable de un delito menor de posesión de una sustancia controlada, dice un comunicado de la oficina del fiscal del condado de Orange.

Así descubrieron que Alejandro Oliveros Acosta mataba en serie a los gatos

De acuerdo con el comunicado, desde noviembre de 2024 el control de animales de Santa Ana, que forma parte del departamento de policía de Santa Ana, comenzó a recibir informes de gatos heridos y muertos cerca de la zona de W. Wilshire Avenue y S. Clara Street en Santa Ana.

Desde noviembre de 2024 hasta abril de este año, siete gatos muertos y heridos fueron reportados a control animal. Los animales fueron encontrados con “espaldas rotas y caras ensangrentadas”, todos en la misma zona, dice el documento.

Además, el 21 de marzo de este año, una mujer de Westminster reportó que llegó a su casa y descubrió que su animal de compañía, un lince de Bengala, llamado Clubber, había desaparecido.

Un video de vigilancia mostraba a un hombre con lo que parecía ser una lata de comida atrayendo al gato antes de agarrar al animal y huir en una camioneta Toyota Tacoma blanca.

Clubber fue devuelto a su dueña tras hacerse público el robo, pero el sospechoso siguía sin ser identificado.

Hasta ese momento las autoridades no tenían muy claro qué pasaba con los animales. Fue hasta el 3 de abril, hacia las cuatro de la madrugada, que un hombre de Santa Ana que salía de su casa vio a su vecino, identificado más tarde como Oliveros Acosta, levantar un gato por encima de su cabeza y tirarlo al suelo.

El testigo llamó a su esposa para comprobar si el gato estaba muerto y al ver que el animal yacía sin vida la pareja llamó a Control de Animales de Santa Ana, que se hizo cargo del gato.

Tan solo dos días después el control de animales recibió un reporte de un gato enfermo que no se movía.

Un video de vigilancia compartido por el departamento de policía de Santa Ana en redes sociales mostraba a un hombre en una camioneta Toyota Tacoma, tomando lo que parecía ser un gato de la caja de la camioneta, dejándolo caer al suelo y pisotearlo con el pie.

Fiscales en Orange County piden que Alejandro Oliveros Acosta pague fianza de 100,000 dólares

Tras días de investigación el hombre fue identificado como Alejandro Oliveros Acosta y fue detenido tanto por el Departamento de Policía de Santa Ana como por el Departamento de Policía de Westminster el 24 de abril, pero pagó la fianza legal de 40,000 dólares y fue puesto en libertad antes de que el departamento de policía terminara su investigación y presentara el caso al fiscal de maltrato animal de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange, que es el responsable de determinar qué cargos podrían probarse más allá de toda duda razonable.

Este martes los fiscales solicitaron que se aumente la fianza legal a 100,000 dólares, “dado el peligro que Oliveros Acosta supone para la seguridad pública”.

La investigación continúa, y cualquier persona con información adicional debe ponerse en contacto con los Departamentos de Policía de Santa Ana y Westminster.

Oliveros Acosta está programado para ser procesado en el Centro de Justicia Central en Santa Ana este miércoles.

