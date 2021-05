Abuela de 78 años logra su sueño de graduarse de la universidad

"Fue difícil para ella, pero nosotros, siendo jóvenes, no lo sabíamos realmente", aseguró Donald, el hijo mayor de Cunningham, quien ahora se desempeña como operador de control de instalaciones en la misma Alabama Power Company. “Ella cuidaba a su familia, trabajaba de noche en la compañía de energía y no podía encontrar niñera con quien dejarnos , así que tuve que crecer y ser un hombre antes de tiempo, cuidar a mi hermana”.

"Podría ir a la maestría", aseguró ambiciosa. "No quiero detenerme. Me encanta leer, me encanta coser, me encanta ver películas. No quiero sentarme solo porque estoy jubilada. Quiero el conocimiento".