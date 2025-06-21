15 parejas de gemelos se gradúan (al mismo tiempo) en la misma secundaria de Nueva York

Video El insólito caso de dos parejas de gemelos cambiados al nacer: 25 años después descubren la verdad

Una escuela secundaria en las afueras de la ciudad de Nueva York verá una graduación especial... por partida doble: entre los casi 500 estudiantes de su generación, 30 son gemelos.

Es un grupo muy unido. Algunos estudiantes de la escuela secundaria John F. Kennedy de Plainview-Old Bethpage en Long Island se conocen desde el kinder; sus padres se conocieron a través de un club local de gemelos. Algunos gemelos participan en una cadena de mensajes grupales e incluso planean vacaciones familiares juntos.

"La verdad es que cuando estamos juntos, la sala se llena de energía", dijo Sydney Monka, quien asistió al ensayo de graduación con los otros gemelos a principios de esta semana. "Todos nos sentimos muy cómodos juntos y compartimos experiencias, así que nos conectamos. Es genial".

Son gemelos, pero no idénticos.

Las hermanas gemelas Arianna Cammareri (izquierda) y Julianna Cammareri asisten al ensayo para la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria John F. Kennedy de Plainview-Old Bethpage en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York, el martes 17 de junio de 2025. Imagen Philip Marcelo/AP



Sin embargo, salvo por los apellidos compartidos, puede que sea difícil identificarlos al subir al escenario el domingo en su graduación de preparatoria, celebrada en la Universidad de Hofstra en Hempstead.

Todos los estudiantes son gemelos fraternos (es decir, nacidos de diferentes óvulos y espermatozoides), por lo que ninguno es idéntico. Muchos de los gemelos son de diferente género.

Eso no hace que los lazos sean menos fuertes, dice Bari Cohen, quien asistirá a la Universidad de Indiana en otoño.

"Especialmente en el caso de los gemelos, niño y niña, mucha gente piensa que son solo hermanos, pero es más que eso, porque pasamos por las mismas cosas al mismo tiempo", dijo sobre su hermano, Braydon Cohen, quien asistirá a la Universidad de Pittsburgh.

El fenómeno de la cantidad de gemelos en la preparatoria, ubicada en un distrito adinerado y mayoritariamente blanco, a unas 35 millas (unos 56 kilómetros) al este de Manhattan, es curioso para muchos. “Supongo que hay algo en el agua”, dijo Emily Brake. “Creo que es solo una coincidencia”, agregó su hermana, Amanda Brake, quien asistirá a la Universidad Estatal de Ohio.

Estudiantes gemelas posan para una foto grupal durante el ensayo para la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria John F. Kennedy de Plainview-Old Bethpage en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York. Imagen Philip Marcelo/AP



Otros reconocen que hay algo más que la Madre Naturaleza en juego. Arianna Cammareri comentó que sus padres llevaban años intentando tener hijos y que la fertilización in vitro era su última opción. En aquel entonces, era más común que ahora que los bebés de FIV fueran gemelos o trillizos.

También podría haber un componente genético en juego.

“Hay algunos gemelos en nuestra familia; tengo primos que son gemelos, así que supongo que eso aumentó las probabilidades de tener gemelos”, agregó la estudiante de primer año de la Universidad de Stony Brook, también en Long Island.

Otras grandes grupos de gemelos

Las hermanas gemelas Emma Leibowitz (izquierda) y Kayla Leibowitz asisten al ensayo para la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria John F. Kennedy de Plainview-Old Bethpage en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York, el martes 17 de junio de 2025. Imagen Philip Marcelo/AP



Las grandes cohortes de gemelos no son inusuales en Plainview-Old Bethpage. La escuela secundaria tuvo dos clases de graduados consecutivos con 10 pares de gemelos en 2014 y 2015, y la clase de primer año que ingresa el próximo año tiene nueve pares de gemelos, según las autoridades escolares.

Entre las otras escuelas del país con grandes pares de gemelos graduados se encuentran la Escuela Secundaria Clovis North en Fresno, California, con 14 pares, y la Escuela Secundaria Eleanor Roosevelt en Greenbelt, Maryland, con 10 pares.

Las hermanas gemelas Kayla Jasser (izquierda) y Sydney Jasser asisten al ensayo de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy en la Universidad de Hofstra en Hempstead. Imagen Philip Marcelo/AP



El año pasado, una escuela secundaria en los suburbios de Boston tuvo 23 pares de gemelos, aunque esta cifra aún está muy por debajo del récord de más pares en la misma clase académica.

La Escuela Secundaria New Trier en Winnetka, Illinois, tuvo la impresionante cifra de 44 pares de gemelos y un par de trillizos en 2017, según el Libro Guinness de los Récords.

Después de la graduación, la mayoría de los gemelos de Plainview-Old Bethpage irán a diferentes universidades. Una excepción son Aiden y Chloe Manzo, quienes asistirán a la Universidad de Florida, donde vivirán en la misma residencia universitaria del campus y estudiarán administración de empresas, aunque con diferentes especializaciones.

Los hermanos gemelos Liam Heaney (izquierda) y Emma Heaney asisten al ensayo de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy en la Universidad de Hofstra en Hempstead. Imagen Philip Marcelo/AP



“Nos veremos mucho. En el fondo, mi mamá sabía que sería más fácil si fuéramos a la misma universidad”, dijo Chloe. “Ya sabes, como mudarnos, graduarnos, ir a los partidos deportivos”.

Algunos estaban preocupados por vivir lejos de su hermano y cómplice de toda la vida. Emma y Kayla Leibowitz asistirán a la Universidad de Binghamton y a la de Syracuse, respectivamente. Las gemelas de quinta generación dicen que ya planean visitas frecuentes.

“Creo que va a ser muy raro porque lo hacemos todo juntas. Es mi mejor amiga. De verdad que no puedo hacer nada sin ella”, dijo Emma.

Los hermanos gemelos Chase Herzog (izquierda) y Derek Herzog asisten al ensayo de la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy en la Universidad de Hofstra en Hempstead, Nueva York. Imagen Philip Marcelo/AP



Otras, en cambio, estaban deseando tener un respiro.

Sydney y Kayla Jasser dijeron que ambas estudian diseño de moda, pero en universidades diferentes. Sydney asiste a la Universidad de Delaware, mientras que Kayla asistirá a la Universidad de Indiana.

“Podríamos haber ido a la misma universidad, pero solo queríamos ser independientes, ya que llevamos toda la vida juntas”, dijo Kayla. “Es bueno salir y vivir nuestras propias experiencias”.