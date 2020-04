¿Necesitas votar en un lugar que no es el que te asignaron? Te explicamos lo que debes hacer

En medio de la crisis del coronavirus, que ha forzado la parálisis de muchas actividades -desde las comerciales hasta las políticas- la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos ha alterado procesos de votación en todo el país. Mientras hay un gran debate sobre ampliar la posibilidad de votar por correo, algunos ciudadanos pueden ver que sus centros de votación han sido mudados o que podrán sufragar en sitios que no estaban habilitados originalmente. Te explicamos qué puede pasar en esos casos y cómo manejarte.

Al inscribirte para votar quedarás registrado en la lista de votantes del centro donde te corresponderá ir el día de las elecciones y, de esta manera, el proceso se hará más sencillo. Pero, aunque ese es el escenario ideal, siempre puede surgir algún imprevisto que te impida ir al lugar que te asignaron.

Si sabes con cierta antelación que no podrás asistir al lugar que te corresponde para ejercer tu derecho, tienes la alternativa del voto por correo o votación en ausencia . Para optar por esta modalidad, lo primero que debes hacer es consultar las condiciones que existen en el lugar donde vives, ya que los plazos y requisitos varían según las leyes estatales. Para conocer los detalles de tu estado, puedes usar el buscador oficial de Oficinas electorales o el de la Comisión de Asistencia Electoral .

Ten en cuenta que para votar por correo tendrás que presentar una excusa o justificativo si vives en Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New York, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia y West Virginia. En los demás estados y en el distrito de Columbia no será necesario justificarte. En la web de la Conferencia Nacional de las Legislaturas Estatales se ofrecen detalles sobre los requisitos de cada estado .

Una vez que solicitas votar por correo o te registras como votante en ausencia, te enviarán la boleta electoral y deberás devolverla por correo postal dentro de los plazos establecidos para que tu voto quede registrado. Si lo deseas, también puedes registrarte como votante en ausencia permanente y en cada elección recibirás la boleta en tu dirección para votar de esta manera.

Otra opción disponible, en caso de que no puedas ir al lugar de votación el día de las elecciones, es la votación anticipada. En este caso debes revisar cuál es el período de votación anticipada de tu estado , pues tendrás que entregar tu boleta en persona en una oficina local antes de que termine dicho período.

Ahora bien, si el impedimento para ir hasta tu centro de votación ocurre de forma inesperada, la situación será diferente. Sin embargo, hay opciones a las que puedes recurrir.

El desafío de las boletas provisionales

“El día de las elecciones, las personas pueden tener dificultades para llegar a su lugar de votación asignado por una variedad de razones. Debido a esto, algunos condados están adoptando un sistema de centros de votación, que se extiende por todo un condado específico, y permite a las personas emitir su voto en el centro que elijan, no necesariamente en el asignado”, explicó a Univision Noticias Raúl Preciado, director de la campaña Ve y Vota . La limitación de este sistema es que solo está disponible en pocos condados del país, como el de Los Ángeles, en California, y el de Harris, en Texas.

Si no puedes ir hasta tu lugar de votación asignado, puedes ir a otro, pero tendrás que usar una boleta provisional si vives en: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming y el Distrito de Columbia. Pero con este tipo de boletas hay riesgos porque las condiciones para usarlas varían según las leyes estatales.

“Hay estados donde si emites una boleta provisional en el lugar de votación donde no estás registrado, tu voto no se contará”, advierte en una entrevista con Univision Noticias Kamari Guthrie, directora de Comunicaciones de Vote.org . Por ejemplo, mientras que en Maine se puede votar incluso con una boleta regular en un lugar que no sea el asignado, en Alabama o en Florida se tendría que pedir una boleta provisional y se corre el riesgo de que sea rechazada porque el votante no está registrado en el centro.

La Conferencia Nacional de las Legislaturas Estatales tiene disponible en línea una tabla en la cual explican las razones por las cuales pueden rechazar una boleta provisional , estado por estado.

Si no tienes más alternativas y vas a ir a un lugar de votación donde no estás registrado, la representante de Vote.org sugiere que sigas estas recomendaciones:

Haz todo lo posible para votar con una boleta regular.

Verifica las reglas de los lugares de votación de tu estado con respecto a las boletas provisionales.

con respecto a las boletas provisionales. Si vas a emitir una boleta provisional, solicita instrucciones por escrito sobre lo que debes hacer para garantizar que se cuente tu voto.

Pide un número de teléfono al que puedas llamar para confirmar que se haya contado tu boleta.

Es posible que debas tomar alguna medida adicional para que tu boleta provisional cuente, como ir a la oficina electoral de tu localidad con una identificación dentro de un período de tiempo específico, después de la elección. Por eso es recomendable que hagas seguimiento al proceso para asegurarte de haber completado cualquier acción requerida.