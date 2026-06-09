univision contigo Univision Contigo impulsa a los emprendedores hispanos durante una nueva edición de “Creciendo Tu Negocio” en Phoenix

TelevisaUnivision reafirmó este fin de semana su compromiso con los pequeños empresarios hispanos al celebrar una nueva edición de Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio en Phoenix, Arizona. El evento reunió a emprendedores, líderes empresariales, aliados comunitarios y expertos de distintas industrias para una jornada enfocada en la educación, la conexión entre negocios y las oportunidades de crecimiento empresarial.

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Realizado en los estudios de Univision Arizona, este programa forma parte de la misión de Univision Contigo de brindar a la comunidad hispana acceso a herramientas, recursos e información práctica que les permita fortalecer y hacer crecer sus negocios. Hasta la fecha, Creciendo Tu Negocio ha llegado a ciudades como Miami, Dallas, San Antonio y Phoenix, donde el evento regresó por segunda ocasión gracias a la gran participación e interés de la comunidad.

Más de 100 emprendedores asistieron a esta edición, junto con diversos expositores locales que presentaron productos y servicios de negocios hispanos. Durante la jornada, los participantes tuvieron acceso a conferencias y sesiones educativas sobre temas clave para el desarrollo empresarial, incluyendo opciones de financiamiento para pequeños negocios, propiedad intelectual y registro de marcas, construcción de marca digital y estrategias de mercadeo en redes sociales.



El programa contó con la participación de expertos y representantes de organizaciones como Bank of California, Marcos Law y Palabra Media, quienes compartieron conocimientos, herramientas y recursos diseñados para ayudar a los emprendedores a fortalecer y expandir sus negocios.

Uno de los momentos destacados del evento fue una conversación especial con el presentador de Despierta América y empresario, Jomari Goyso, moderada por Jorge Valenzuela. Durante el encuentro, Jomari compartió su experiencia personal como emprendedor, ofreciendo consejos sobre la perseverancia, la construcción de una marca sólida y la importancia de la autenticidad para alcanzar el éxito.

“Los pequeños negocios son una parte fundamental de nuestras comunidades y de la economía local. A través de Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio, buscamos que cada emprendedor se lleve herramientas prácticas, conexiones valiosas y la confianza necesaria para seguir creciendo”, expresó Gerardo Higginson.

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Además de la experiencia presencial, la iniciativa generó contenido y oportunidades de participación a través de las plataformas de Univision, ampliando el alcance y el impacto del evento más allá de la jornada en Phoenix.