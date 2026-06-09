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Univision Contigo impulsa a los emprendedores hispanos durante una nueva edición de “Creciendo Tu Negocio” en Phoenix

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Por:N+ Univision
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TelevisaUnivision reafirmó este fin de semana su compromiso con los pequeños empresarios hispanos al celebrar una nueva edición de Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio en Phoenix, Arizona. El evento reunió a emprendedores, líderes empresariales, aliados comunitarios y expertos de distintas industrias para una jornada enfocada en la educación, la conexión entre negocios y las oportunidades de crecimiento empresarial.

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Realizado en los estudios de Univision Arizona, este programa forma parte de la misión de Univision Contigo de brindar a la comunidad hispana acceso a herramientas, recursos e información práctica que les permita fortalecer y hacer crecer sus negocios. Hasta la fecha, Creciendo Tu Negocio ha llegado a ciudades como Miami, Dallas, San Antonio y Phoenix, donde el evento regresó por segunda ocasión gracias a la gran participación e interés de la comunidad.

Más de 100 emprendedores asistieron a esta edición, junto con diversos expositores locales que presentaron productos y servicios de negocios hispanos. Durante la jornada, los participantes tuvieron acceso a conferencias y sesiones educativas sobre temas clave para el desarrollo empresarial, incluyendo opciones de financiamiento para pequeños negocios, propiedad intelectual y registro de marcas, construcción de marca digital y estrategias de mercadeo en redes sociales.

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El programa contó con la participación de expertos y representantes de organizaciones como Bank of California, Marcos Law y Palabra Media, quienes compartieron conocimientos, herramientas y recursos diseñados para ayudar a los emprendedores a fortalecer y expandir sus negocios.

Uno de los momentos destacados del evento fue una conversación especial con el presentador de Despierta América y empresario, Jomari Goyso, moderada por Jorge Valenzuela. Durante el encuentro, Jomari compartió su experiencia personal como emprendedor, ofreciendo consejos sobre la perseverancia, la construcción de una marca sólida y la importancia de la autenticidad para alcanzar el éxito.

“Los pequeños negocios son una parte fundamental de nuestras comunidades y de la economía local. A través de Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio, buscamos que cada emprendedor se lleve herramientas prácticas, conexiones valiosas y la confianza necesaria para seguir creciendo”, expresó Gerardo Higginson.

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Además de la experiencia presencial, la iniciativa generó contenido y oportunidades de participación a través de las plataformas de Univision, ampliando el alcance y el impacto del evento más allá de la jornada en Phoenix.

Con programas como Creciendo Tu Negocio, TelevisaUnivision continúa fortaleciendo el papel de Univision Contigo como un recurso confiable dedicado a apoyar, informar e impulsar el crecimiento de las comunidades hispanas en todo Estados Unidos.

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