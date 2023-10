Los héroes latinos triunfan en taquilla y con las familias

Otro actor destacado es el chileno Pedro Pascal, protagonista de la adaptación de HBO del videojuego The Last of Us, que fue un éxito arrollador: 8,2 millones de espectadores sintonizaron la plataforma de streaming de HBO para el final de la primera temporada. Pascal -que también es el protagonista de The Mandalorian- se ha convertido en uno de los favoritos de Hollywood, contribuyendo a desmontar los mitos de que sólo los actores protagonistas anglosajones pueden alimentar los éxitos y de que los latinos sólo deben interpretar a latinos.