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Elecciones Primarias 2026 en California: Qué Debes Saber

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¿Qué son las elecciones primarias?
En California, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que aparecerán en las elecciones generales de noviembre.
En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa importante porque ayuda a definir quiénes avanzarán a la elección general.
California utiliza un sistema de primaria “top-two”, lo que significa que los dos candidatos con más votos avanzan a las elecciones generales, sin importar su partido político.

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¿Por qué es importante votar en las primarias en California?
Porque estas elecciones ayudan a definir quiénes aparecerán en la boleta final de noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.
Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral y formar parte de las decisiones que impactarán a tu estado y tu comunidad.

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Fecha y horario en California
Las elecciones primarias en California se realizarán el martes 2 de junio de 2026. El horario de votación el día de la elección es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.

¿Se puede votar por correo en California?
Sí. En California, todos los votantes registrados activos reciben automáticamente una boleta para votar por correo.

Las boletas pueden devolverse:

  • Por correo
  • En buzones oficiales de entrega
  • En centros de votación o oficinas electorales del condado

Para las primarias de junio de 2026:

  • Las boletas comenzaron a enviarse por correo el 4 de mayo de 2026.
  • La fecha límite para registrarse para votar fue el 18 de mayo de 2026.
  • Las boletas enviadas por correo deben tener matasellos del 2 de junio de 2026 y ser recibidas dentro de los siguientes 7 días para poder ser contabilizadas.
  • Los buzones oficiales y centros de votación aceptarán boletas hasta las 8:00 p.m. del día de la elección.
  • Las personas que no se registraron antes de la fecha límite aún pueden utilizar el registro y voto el mismo día durante el periodo de votación temprana y el día de la elección.
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