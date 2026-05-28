Elecciones Primarias 2026 en California: Qué Debes Saber
¿Qué son las elecciones primarias?
En California, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que aparecerán en las elecciones generales de noviembre.
En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa importante porque ayuda a definir quiénes avanzarán a la elección general.
California utiliza un sistema de primaria “top-two”, lo que significa que los dos candidatos con más votos avanzan a las elecciones generales, sin importar su partido político.
¿Por qué es importante votar en las primarias en California?
Porque estas elecciones ayudan a definir quiénes aparecerán en la boleta final de noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.
Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral y formar parte de las decisiones que impactarán a tu estado y tu comunidad.
Fecha y horario en California
Las elecciones primarias en California se realizarán el martes 2 de junio de 2026. El horario de votación el día de la elección es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.
¿Se puede votar por correo en California?
Sí. En California, todos los votantes registrados activos reciben automáticamente una boleta para votar por correo.
Las boletas pueden devolverse:
- Por correo
- En buzones oficiales de entrega
- En centros de votación o oficinas electorales del condado
Para las primarias de junio de 2026:
- Las boletas comenzaron a enviarse por correo el 4 de mayo de 2026.
- La fecha límite para registrarse para votar fue el 18 de mayo de 2026.
- Las boletas enviadas por correo deben tener matasellos del 2 de junio de 2026 y ser recibidas dentro de los siguientes 7 días para poder ser contabilizadas.
- Los buzones oficiales y centros de votación aceptarán boletas hasta las 8:00 p.m. del día de la elección.
- Las personas que no se registraron antes de la fecha límite aún pueden utilizar el registro y voto el mismo día durante el periodo de votación temprana y el día de la elección.