Vota Conmigo Elecciones Primarias 2026 en California: Qué Debes Saber

¿Qué son las elecciones primarias?

En California, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que aparecerán en las elecciones generales de noviembre.

En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa importante porque ayuda a definir quiénes avanzarán a la elección general.

California utiliza un sistema de primaria “top-two”, lo que significa que los dos candidatos con más votos avanzan a las elecciones generales, sin importar su partido político.

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¿Por qué es importante votar en las primarias en California?

Porque estas elecciones ayudan a definir quiénes aparecerán en la boleta final de noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.

Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral y formar parte de las decisiones que impactarán a tu estado y tu comunidad.

Fecha y horario en California

Las elecciones primarias en California se realizarán el martes 2 de junio de 2026. El horario de votación el día de la elección es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.

¿Se puede votar por correo en California?

Sí. En California, todos los votantes registrados activos reciben automáticamente una boleta para votar por correo.

Las boletas pueden devolverse:

Por correo

En buzones oficiales de entrega

En centros de votación o oficinas electorales del condado

Para las primarias de junio de 2026: