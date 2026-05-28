Vota Conmigo Elecciones Primarias 2026 en Nueva Jersey: Qué Debes Saber

¿Qué son las elecciones primarias?

En Nueva Jersey, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales de noviembre.

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En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa importante porque ayuda a definir quiénes avanzarán a la elección general.

Nueva Jersey tiene un sistema de primaria cerrada, lo que significa que los votantes afiliados a un partido político generalmente votan en la primaria de su propio partido. Sin embargo, los votantes no afiliados pueden escoger un partido al momento de votar en las primarias.

¿Por qué es importante votar en las primarias en Nueva Jersey?Porque esta elección ayuda a definir quiénes aparecerán en la boleta final de noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.

Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral y formar parte de las decisiones que impactarán a tu estado y tu comunidad.

Fecha y horario en Nueva Jersey

Las elecciones primarias en Nueva Jersey se realizarán el martes 2 de junio de 2026. El horario de votación el día de la elección es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.

¿Se puede votar por correo en Nueva Jersey?

Sí. En Nueva Jersey, cualquier votante registrado puede solicitar una boleta para votar por correo.

Las boletas pueden devolverse:

Por correo

En buzones oficiales de entrega

En oficinas electorales del condado

En centros de votación autorizados

Para las primarias de junio de 2026: