Elecciones Primarias 2026 en Nueva Jersey: Qué Debes Saber
¿Qué son las elecciones primarias?
En Nueva Jersey, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales de noviembre.
En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa importante porque ayuda a definir quiénes avanzarán a la elección general.
Nueva Jersey tiene un sistema de primaria cerrada, lo que significa que los votantes afiliados a un partido político generalmente votan en la primaria de su propio partido. Sin embargo, los votantes no afiliados pueden escoger un partido al momento de votar en las primarias.
¿Por qué es importante votar en las primarias en Nueva Jersey?Porque esta elección ayuda a definir quiénes aparecerán en la boleta final de noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.
Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral y formar parte de las decisiones que impactarán a tu estado y tu comunidad.
Fecha y horario en Nueva Jersey
Las elecciones primarias en Nueva Jersey se realizarán el martes 2 de junio de 2026. El horario de votación el día de la elección es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.
¿Se puede votar por correo en Nueva Jersey?
Sí. En Nueva Jersey, cualquier votante registrado puede solicitar una boleta para votar por correo.
Las boletas pueden devolverse:
- Por correo
- En buzones oficiales de entrega
- En oficinas electorales del condado
- En centros de votación autorizados
Para las primarias de junio de 2026:
- La fecha límite para registrarse para votar es el 12 de mayo de 2026.
- La fecha límite para solicitar una boleta por correo por correo postal es el 26 de mayo de 2026.
- Las solicitudes en persona pueden realizarse hasta las 3:00 p.m. del día antes de la elección.
- Las boletas por correo deben ser recibidas antes del cierre de las urnas el día de la elección o tener matasellos válido y llegar dentro del periodo permitido por el estado para ser contabilizadas.
- Nueva Jersey también cuenta con periodo de votación anticipada antes del día de la elección.