Cambiar Ciudad
TeletonUSA 2025

El Evento TeletonUSA 2025 Recauda $6,492,980 en Apoyo al CRIT

Univision picture
Por:Univision
TeletonUSA 2025
TeletonUSA 2025
Imagen FELIPE CUEVAS

La 12ª edición de TeletonUSA, transmitida en vivo por Univision, Galavisión y ViX el 22 de marzo, concluyó con éxito, recaudando una increíble $6,492,980 para el Instituto de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT). Este total incluye una generosa donación de $30,000 de la Fundación Univision, lo que demuestra su continuo compromisocon el apoyo a la comunidad.

PUBLICIDAD

Más sobre TeletonUSA 2025

Celebración Histórica en el CRIT USA: Paco Fuentes y Mariel De León Revelan el Sexo de su Bebé
2:16

Celebración Histórica en el CRIT USA: Paco Fuentes y Mariel De León Revelan el Sexo de su Bebé

Univision Contigo
¡El primer Gender Reveal en el CRIT USA con Paco Fuentes y Mariel De León!
1:41

¡El primer Gender Reveal en el CRIT USA con Paco Fuentes y Mariel De León!

Univision Contigo
TeletonUSA confirma que todas sus familias están a salvo y ofrece apoyo a los niños que lo necesiten tras la inundación
1 mins

TeletonUSA confirma que todas sus familias están a salvo y ofrece apoyo a los niños que lo necesiten tras la inundación

Univision Contigo
Los Mejores Momentos de TeletonUSA 2024
2:04

Los Mejores Momentos de TeletonUSA 2024

Univision Contigo
¡Meta alcanzada! - TeletonUSA seguirá transformando vidas
3:54

¡Meta alcanzada! - TeletonUSA seguirá transformando vidas

Univision Contigo
Pamela Silva y Michelle Galván Conocen el Testimonio de una Madre y su Hijo con Síndrome de Prader-Willi
3:29

Pamela Silva y Michelle Galván Conocen el Testimonio de una Madre y su Hijo con Síndrome de Prader-Willi

Univision Contigo
Pamela y Michelle Conocen a una Madre Extraordinaria en el CRIT USA
6:08

Pamela y Michelle Conocen a una Madre Extraordinaria en el CRIT USA

Univision Contigo
Carlitos El Productor, Capitán del Team Padrinos en TeletonUSA este Sábado 22 de Marzo
1:43

Carlitos El Productor, Capitán del Team Padrinos en TeletonUSA este Sábado 22 de Marzo

Univision Contigo
Moises Díaz y Fernando 'Chobi' Landeros: Preparándonos para el Gran Show TeletonUSA
3:45

Moises Díaz y Fernando 'Chobi' Landeros: Preparándonos para el Gran Show TeletonUSA

Univision Contigo
Ashley Disfruta del Great Wolf Lodge Gracias a Primer Impacto
3:16

Ashley Disfruta del Great Wolf Lodge Gracias a Primer Impacto

Univision Contigo

El teleton de 17 horas en vivo, bajo el inspirador lema ¡Contigo todo es posible!, cautivó a audiencias en los EstadosUnidos y América Latina, transmitiendo un poderoso mensaje de esperanza y apoyo para los niños con discapacidades.

El evento presentó una alineación estelar de presentaciones y apariciones, entre ellas, El Dasa, Luis Figueroa, Camila Fernández, Piso 21, Menudo, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Alexis & Fido, Ana Bárbara, Erick Brian, HA-Ash, Venesti y DND, todos contribuyendo a una noche de entretenimiento inolvidable.

Con la conducción de Alejandra Espinoza, Raúl González y Borja Voces desde Miami, con el apoyo de Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Chiqui Delgado, Karina Banda y Francisca, y la cobertura desde Los Ángeles a cargo de Tanya Charry, Luis Sandoval y Chiquibaby, el teleton mostró la generosidad y unidad de la comunidadhispana. Los invitados especiales Galilea Montijo, Fernando "Chobi" Landeros, Lucero y El Dasa, junto con losanfitriones detrás del escenario Arana Lemus, Paco Fuentes y Yvannia "Yaya" García, agregaron energía vibranteal evento.

Los fondos recaudados proporcionarán atención médica vital y servicios de rehabilitación a niños con discapacidades en CRIT, teniendo un impacto significativo en sus vidas y futuros.

Relacionados:
TeletonUSA 2025