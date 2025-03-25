El Evento TeletonUSA 2025 Recauda $6,492,980 en Apoyo al CRIT

La 12ª edición de TeletonUSA, transmitida en vivo por Univision, Galavisión y ViX el 22 de marzo, concluyó con éxito, recaudando una increíble $6,492,980 para el Instituto de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT). Este total incluye una generosa donación de $30,000 de la Fundación Univision, lo que demuestra su continuo compromisocon el apoyo a la comunidad.

El teleton de 17 horas en vivo, bajo el inspirador lema ¡Contigo todo es posible!, cautivó a audiencias en los EstadosUnidos y América Latina, transmitiendo un poderoso mensaje de esperanza y apoyo para los niños con discapacidades.

El evento presentó una alineación estelar de presentaciones y apariciones, entre ellas, El Dasa, Luis Figueroa, Camila Fernández, Piso 21, Menudo, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Alexis & Fido, Ana Bárbara, Erick Brian, HA-Ash, Venesti y DND, todos contribuyendo a una noche de entretenimiento inolvidable.

Con la conducción de Alejandra Espinoza, Raúl González y Borja Voces desde Miami, con el apoyo de Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, Chiqui Delgado, Karina Banda y Francisca, y la cobertura desde Los Ángeles a cargo de Tanya Charry, Luis Sandoval y Chiquibaby, el teleton mostró la generosidad y unidad de la comunidadhispana. Los invitados especiales Galilea Montijo, Fernando "Chobi" Landeros, Lucero y El Dasa, junto con losanfitriones detrás del escenario Arana Lemus, Paco Fuentes y Yvannia "Yaya" García, agregaron energía vibranteal evento.