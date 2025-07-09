TeletonUSA confirma que todas sus familias están a salvo y ofrece apoyo a los niños que lo necesiten tras la inundación
Comunicado de Prensa
San Antonio, Texas – 9 de julio de 2025
TeletonUSA confirma que todos los niños atendidos en el Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT) han sido localizados. Todos se encuentran sanos y salvos.
Hasta ahora, los daños sufridos por nuestra comunidad han sido únicamente materiales. Sin embargo, muchas familias de San Antonio siguen enfrentando pérdidas importantes. A todas ellas les decimos: no están solas.
Hemos abierto las puertas del CRIT para recibir a los niños afectados por la emergencia. Estamos ofreciendo sesiones de apoyo emocional (counseling) y terapia física, según las necesidades de cada caso, reafirmando nuestro compromiso de acompañar a cada familia con dignidad, cercanía y cuidado.
Agradecemos profundamente a quienes han mostrado su solidaridad en estos días difíciles. Cada mensaje, cada gesto y cada acto de apoyo ha marcado la diferencia.
Federica Soriano
CEO
Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA
210-257-6260
critusa.org
Sobre el CRIT El Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que ofrece servicios integrales de rehabilitación para niños con discapacidad neurológica, muscular y esquelética. En el CRIT reconocemos que la discapacidad requiere un abordaje desde múltiples perspectivas, y no solo desde la rehabilitación médica tradicional. Nuestro modelo de atención se centra en cuatro áreas: física, psicológica, social y espiritual. Nuestro enfoque mejora los resultados en los pacientes al atender no solo las necesidades individuales, sino también las de toda la familia.