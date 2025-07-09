TeletonUSA confirma que todas sus familias están a salvo y ofrece apoyo a los niños que lo necesiten tras la inundación

TeletonUSA confirma que todos los niños atendidos en el Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT) han sido localizados. Todos se encuentran sanos y salvos.

Hasta ahora, los daños sufridos por nuestra comunidad han sido únicamente materiales. Sin embargo, muchas familias de San Antonio siguen enfrentando pérdidas importantes. A todas ellas les decimos: no están solas.

Hemos abierto las puertas del CRIT para recibir a los niños afectados por la emergencia. Estamos ofreciendo sesiones de apoyo emocional (counseling) y terapia física, según las necesidades de cada caso, reafirmando nuestro compromiso de acompañar a cada familia con dignidad, cercanía y cuidado.

Agradecemos profundamente a quienes han mostrado su solidaridad en estos días difíciles. Cada mensaje, cada gesto y cada acto de apoyo ha marcado la diferencia.

Federica Soriano

CEO

Children’s Rehabilitation Institute TeletonUSA

210-257-6260

critusa.org