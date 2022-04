La basura electrónica pone en riesgo al planeta

Human-I-T está cambiando esta práctica mediante un programa innovador que no solo ayuda el medioambiente pero tiene un impacto social. Según la organización basada en Los Ángeles, el reciclaje ya no es un método suficiente para eliminar los desechos de manera sostenible. Dada la magnitud de la crisis climática, la reutilización es el mejor método para proteger el planeta. Primero, Huma-I-T recolecta tecnología usada de corporaciones en todo el país, desde equipos deportivos locales hasta corporaciones Fortune 50, desviando los dispositivos de los vertederos o plantas de reciclaje. Después, los técnicos restauran los electrónicos usados y reinstalan todo el software necesario. Luego, distribuyen los dispositivos a personas que no tienen acceso a tecnología, como refugiados y escuelas.