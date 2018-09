Estos son los secretos de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, para triunfar

Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo . Y no está ahí por casualidad: años de trabajo, de decisiones y de dirigir diligentemente Amazon lo han colocado con una fortuna de 112,000 millones, según Forbes .

Nada de quedarse en la cama

Bezos, al igual que otros CEOs, reconoció que, en las mañanas, le gusta salir de la cama lo antes posible: "Me voy a dormir pronto, me levanto pronto".

Es una práctica que también pone en práctica Tim Cook, CEO de Apple, quien ha dicho que se levanta a las 3:45 am.

Disfrutar sin prisa

Dado que se levanta temprano, a él le gusta "holgazanear" y dedicar tiempo para sí mismo . "Me gusta leer el diario, beber café". Además, indicó que esas actividades las hace con su familia. "Me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan al colegio", afirmó.

Las reuniones importantes... en la mañana

"Fijo mi primera reunión para las 10:00 am", explicó Bezos. Según dijo, esos primeros encuentros deben ser los más importantes del día, ya que son los que requieren mayor concentración .

"Me gusta hacer mis reuniones que requieren una gran concentración antes del almuerzo, como cualquier cosa que sea realmente un desafío mental, eso es una reunión a las 10:00 a.m.", subrayó.

Hay que descansar

Si las reuniones importantes deben hacerse en la mañana, a partir de las 5:00 es mejor no volver a reunirse ni tomar decisiones importantes.

"Para las 5:00 pm, me siento como que ' No puedo pensar sobre esto hoy; intentémoslo de nuevo mañana a las 10:00 am'", explicó.