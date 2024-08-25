JD Vance evita responder si la política migratoria de Trump incluirá de nuevo la separación de familias

Video ¿El apoyo de las celebridades puede ayudar a un candidato a ganar las elecciones presidenciales? Lo analizamos

El candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, JD Vance, evitó responder si la política migratoria de 'tolerancia cero' propuesta por su compañero de campaña, Donald Trump, incluirá de nuevo la separación de familias.

Las imágenes de niños migrantes solos, encerrados en jaulas, fueron una de las mayores polémicas del gobierno del expresidente republicano, que en junio de 2018 se vio obligado por la creciente presión e indignación generalizada a firmar una orden ejecutiva para detener la separación de las familias indocumentadas que llegaban a EEUU.

Sin embargo, durante una entrevista en NBC News emitida este domingo, el senador de Ohio eludió posicionarse pese a que se le preguntó al respecto en varias ocasiones.

“Si quieres tomar control del problema de la inmigración ilegal, debes frenar la hemorragia (…). En primer lugar, hay que impedir que tanta gente venga aquí ilegalmente, y eso significa deshacer todo lo que Kamala Harris hizo prácticamente desde el primer día de gobierno”, aseguró.

“Antes de que solucionemos el problema, tenemos que evitar que empeore”, añadió.

Cuando se le preguntó nuevamente sobre si el plan de Trump incluiría la polémica separación de familias, Vance volvió a eludir la pregunta.

“Creo que actualmente ya se están separando familias”, se limitó a responder.

¿Qué dijo Vance sobre la propuesta de Trump de deportar a inmigrantes?

Preguntado sobre las deportaciones masivas, otro de los lemas de campaña de Trump, Vance matizó que deben "empezar con los criminales más violentos en el país", algo en lo que deberían "centrarse los recursos federales".

"Debes reimponer las deportaciones, parar la 'detención y liberación', parar de dar asilo a cada persona que llega y dice que necesita asilo, y parar de dar libertad condicional en masa. Esas políticas son el motivo por el que tenemos la crisis de inmigración que tenemos", afirmó.

Vance dijo también que las políticas del gobierno de Biden dejaron a niños (inmigrantes) viviendo con traficantes de drogas o traficantes sexuales, y abogó por "devolvérselos" a sus familias.

Además, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional está "infraestimando" el número de inmigrantes irregulares porque el gobierno demócrata “cambió la manera en que la gente llega al país", algo que relacionó con unas cifras más bajas de entradas en la frontera sur.

"Los cruces en la frontera sur son más bajos porque el gobierno está enviando más inmigrantes a través de puertos de entrada", afirmó, arremetiendo contra la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris:

"No quiero una ‘zar de la frontera’ que haga más eficiente para los inmigrantes ilegales entrar en este país”, aseguró en referencia a la vicepresidenta, pese a que Harris nunca estuvo a cargo de la seguridad fronteriza ni de detener los cruces ilegales.

Vance asegura que Trump no prohibirá el aborto en todo el país

Vance, que hablando de otras políticas en la entrevista consideró que los demócratas son "antifamilia", negó que Trump vaya a imponer una prohibición federal al aborto y aseguró que si una propuesta de ley llegara a su escritorio, no la firmaría.

“Me puedo comprometer totalmente con eso”, afirmó al ser preguntado si se comprometía públicamente a que el expresidente republicano no impondría tal prohibición.

“La postura de Donald Trump es que queremos que los estados individuales y sus culturas singulares y sus sensibilidades políticas singulares sean las que tomen esas decisiones, porque no queremos un conflicto federal interminable sobre este tema”.

De hecho, Vance aseguró incluso que Trump vetaría tal prohibición si fuera aprobada por el Congreso. “Es decir, si no lo estás apoyando como presidente de EEUU, básicamente tendrías que vetarlo”, dijo.

Sus declaraciones llegan después de que numerosos oradores de la Convención Demócrata celebrada esta semana en Chicago criticaran duramente a Trump por su papel a la hora de designar a jueces de la Corte Suprema que anularon el derecho constitucional de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo contemplado en el caso Roe vs . Wade, lo que allanó el camino para prohibiciones y restricciones en diversos estados.

Si bien Trump ha presumido de su rol en la eliminación del derecho al aborto, recientemente trató de rechazar las acusaciones demócratas de que si es elegido presidente irá más lejos y emitiría una prohibición total al aborto.

“Mi gobierno será maravilloso para las mujeres y sus derechos reproductivos”, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, esta postura más ambigua respecto al aborto no está gustando a todos los republicanos.

“Que Dios tenga piedad con esta nación si esta es ahora la posición de lo que era el Partido Pro-Vida”, escribió Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación Familiar, una organización cristiana y centro de pensamiento político, en un post que incluía los comentarios de Vance al respecto en la entrevista emitida este domingo.

