Resultados de elecciones en Estados Unidos 2024: a qué hora se espera que comiencen a ser reportados

En este día de elecciones en Estados Unidos, los votantes ahora se preguntan cuándo comenzarán a conocerse los resultados de la que sería una apretada contienda entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

El conteo de votos iniciará en la mayoría de los centros a partir del cierre de las urnas, lo que varía dependiendo de cada estado. Las leyes en casi todos los estados prohíben que sean reportados resultados antes del cierre de los centros de votación.

La mirada está centrada a los siete 'estados péndulo' de Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, que por su ubicación en zonas horarias distintas también comenzará a contar los votos en momentos diferentes.

Aquí puedes revisar cuándo esos estados clave comenzarán a contar los votos y, posiblemente, a reportar resultados:





Nevada: las urnas cierran a las 10:00 pm (hora del Este), por lo que no se darán a conocer los resultados hasta después de esa hora. Allí, el conteo de sufragios podría demorar varios días.

Arizona: las casillas electorales cierran a las 9:00 pm ET.

Wisconsin: las autoridades declaran el cierre de los centros de votación a las 9:00 pm ET. A partir de ese momento comenzará el conteo de votos.

Michigan: en el estado las urnas cierran a las 8:00 pm ET. Sin embargo, algunas regiones de la entidad se encuentran en la zona horaria central, por lo que estarán abiertas hasta las 9:00 ET en algunos condados del oeste del estado.

Pensilvania: a las 8:00 pm ET cerrarán las urnas electorales. Sin embargo, los resultados finales también podrían demorar varios días por el conteo de las papeletas enviadas por correo. En 2020, por ejemplo, tomó cuatro días para que se contaran suficientes y se proyectara que Joe Biden ganó el estado.

Carolina del Norte: las casillas cerrarán a las 7:30 pm ET, pero se espera que los resultados totales también demoren.

Georgia: las urnas cerrarán a las 7:00 pm en este estado, y se espera que los resultados sean dados a conocer cerca de la medianoche de este martes.

