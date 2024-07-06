Jueza posterga plazos del juicio de los documentos clasificados de Trump para dar tiempo a que la fiscalía responda al pedido de pausarlo

Video Analizamos el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump y su posible impacto político

La jueza federal Aileen Cannon pospuso este sábado dos fechas en el caso de los documentos clasificados a Donald Trump para dar a los fiscales más tiempo para que respondan al pedido de una pausa amplia que hizo el expresidente tras el fallo de la Corte Suprema sobre su inmunidad, reportó The New York Times.

En la víspera, los abogados de Trump pidieron a la magistrada pausar el procesamiento del caso por el mal manejo ilegal de documentos federales clasificados para poder argumentar puntos relacionados con la reciente decisión del máximo tribunal. El escrito de los abogados de Trump indicó que la decisión de la Corte Suprema "destruye la posición de los fiscales de que el presidente Trump 'no tiene inmunidad’".

PUBLICIDAD

Dependiendo de las decisiones de instancias inferiores que ahora tienen que decidir al respecto los jueces, el polémico dictamen de la Corte Suprema tiene el potencial de afectar los cuatro procesos criminales contra Trump.

En el pedido específico a la jueza Cannon, los abogados argumentaron que se debe pausar el caso casi por completo mientras ella evalúa cómo impacta el fallo del Tribunal Supremo. La respuesta de la jueza fue darle al equipo del fiscal especial Jack Smith hasta el 18 de julio para que responda a ese pedido de la defensa de Trump.

Y, como dio ese tiempo al fiscal especial, la magistrada retrasó dos fechas relacionadas al caso: una en la que se debían presentar documentos sobre los testigos que las partes tienen pensado llamar y otra en la que la defensa de Trump debía entregar información solicitada por el equipo del fiscal especial, detalló The New York Times.

La ayuda inesperada de Clarence Thomas a la causa de Trump

Los representantes legales de Trump también alegaron la inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith una vez más en su presentación del viernes, esta vez basados en la opinión concurrente del juez Clarence Thomas en el caso de inmunidad presidencial.

Allí Thomas dijo que "si no existe una ley que establezca el cargo que ocupa el fiscal especial, entonces no puede seguir adelante con este procesamiento", agregando que “un ciudadano privado no puede procesar penalmente a nadie, y mucho menos a un expresidente”.

PUBLICIDAD

Los abogados de Trump dijeron en su escrito del viernes que la opinión de Thomas "añade fuerza" a las mociones que Trump ha presentado en contra a la designación de Smith como fiscal especial y el financiamiento de sus investigaciones.

En declaraciones a la cadena de noticias por cable MSNBC, el exfiscal federal para el distrito este de Virginia Chuck Rosemberg, calificó el argumento de Thomas de “insípido” explicando que “ha sido litigado muchas veces, y cada vez, los tribunales de Estados Unidos han determinado que los fiscales especiales como Jack Smith están constitucionalmente permitidos".

Hasta el momento Cannon, quien fue nominada por Trump para su posición, ha sido peculiarmente receptiva a las solicitudes de los abogados del expresidente, ha demorado el inicio del juicio con explicaciones que han llamado la atención de la mayoría de los expertos legales y no ha mostrado ninguna prisa en resolver los asuntos previos al juicio que han sido presentadas ante su consideración, algunos de ellos desde hace meses.

Estos asuntos previos incluyen una moción de los abogados de Trump para desestimar la mayoría de los cargos alegando precisamente la defensa de la inmunidad presidencial sobre la que la Corte Suprema se pronunció esta semana.

Mira también: