¿Puede Kamala Harris usar los fondos recaudados por Biden? ¿Puede impedirlo la campaña de Trump?

Video De un débil debate a la renuncia a su candidatura: las semanas vertiginosas que llevaron a Biden a retirarse de la contienda

La campaña del expresidente Donald Trump presentó una queja ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC en inglés) alegando que la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris no puede usar los fondos que había recaudado el mandatario Joe Biden antes de renunciar a la candidatura presidencial demócrata. Por ello, algunos se preguntan si el equipo de Trump puede impedir que el de Harris utilice el dinero. Esto han dicho expertos.

PUBLICIDAD

Será ahora Harris quien enfrentará a Trump en las elecciones, pues de todos los potenciales reemplazos demócratas es ella quien cuenta con el apoyo de la mayoría de delegados. El mismo Biden le dio su apoyo el domingo minutos después de revelar su carta de renuncia a la candidatura.

Desde antes que eso ocurriera, voces republicanas habían dicho que podrían desafiar en los tribunales el 'traspaso' de fondos de Biden a Harris. Hasta el momento eso no se ha concretado. Lo que sí hizo la campaña de Trump fue presentar este martes un reclamo ante la FEC para tratar de evitarlo. Es improbable que la FEC decida sobre esto antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Esto en momentos en que la casi segura candidatura de Harris ha recaudado una cifra enorme: $126 millones desde el anuncio de Biden el domingo, según su campaña.

Qué alega la campaña de Donald Trump

"Kamala Harris está buscando perpetrar el robo de $91.5 millones de efectivo que le quedaba a la campaña de Joe Biden, una descarada apropiación de dinero que constituiría la mayor contribución por encima de lo permitido y la mayor violación en la historia de la Ley de Campañas de Elecciones Federales de 1971, según fue enmendada", dijo la campaña de Trump en su reclamo ante el ente electoral según reportaron medios.

Qué respondió la campaña de Kamala Harris

"Puede que los republicanos estén celosos de que los demócratas se han energizado para derrotar a Donald Trump y a sus aliados MAGA (en referencia al lema de Trump 'Make America Great Again'), pero reclamos sin fundamento como los que han hecho durante años para tratar de suprimir el voto y robarse elecciones solo los distraerán mientras nosotros sumamos voluntarios, hablamos con electores y ganamos estas elecciones", dijo en un comunicado un portavoz de la campaña Charles Kretchmer Lutvak citado por ABC News.

PUBLICIDAD

Qué han dicho expertos, incluyendo de la propia Comisión de Elecciones Federales (FEC)

El consenso de expertos en Derecho se inclina a que la campaña de Harris sí puede utilizar los fondos que había recaudado y no había gastado todavía la de Biden, porque tanto el candidato a la presidencia como el candidato a la vicepresidencia comparten un mismo ente que recauda los fondos siguiendo con la ley electoral federal.

Debido a que la cuenta de la campaña fue registrada ante la FEC con el nombre de los dos candidatos, Harris puede usar esos fondos para su esfuerzo presidencial ahora que Biden ha salido de la contienda, de acuerdo con Kenneth Gross, asesor legal senior en Akin Gump y exasesor de la FEC, de acuerdo fue citado por la agencia AP.

En esa misma línea, la comisionada de la FEC Dara Lindenbaum, quien fue designada por Biden, dijo según fue citada por The Washington Post que "el 'Comité Biden para Presidente' es el comité de campaña para el presidente Biden y la vicepresidenta Harris (y) los fondos se quedan con ella mientras ella permanezca en la fórmula".

"Eso puede haber sido un tema si este fuese el primer ciclo de esta fórmula (Biden-Harris) pero, bajo las reglas de la FEC, también ha sido el comité de campaña de Harris desde 2020, no es que ella esté siendo agregada ahora", dijo por su parte a ABC News Adav Noti, quien trabajó como abogado en la FEC y ahora lidera la organización de supervisión Campaign Legal Center.

Mira también: