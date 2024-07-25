La batalla por definir la imagen pública de Kamala Harris

A solo unos días de asumir su nuevo papel como favorita a ser la candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris ya enfrenta una ola de ataques en anuncios publicitarios respaldados por los republicanos que cuestionan su personalidad, su historial progresista y lo que sabía sobre el declive del presidente Joe Biden.

Pero al menos por ahora, los demócratas todavía tienen que entrar de lleno en la guerra publicitaria del verano. Y en un brusco cambio con respecto a gran parte del año, los republicanos de repente dominan las ondas.

En general, Trump y sus aliados han gastado en publicidad de radio y TV más de $68 millones en comparación con los $2.6 millones de los demócratas, una proporción de 25 a 1, en el período que comenzó el lunes, el día después de que Biden renunciara a su candidatura, hasta finales de agosto, según un análisis de AP de datos compilados por la firma de seguimiento de medios AdImpact.

La sorprendente disparidad refleja el gasto real de esta semana y las reservas para las semanas siguientes, que casi con certeza cambiarán en los próximos días. Pero por ahora, las cifras resaltan un peligroso desequilibrio para los demócratas en el mismo momento en que millones de votantes están reajustando sus opiniones sobre la vicepresidenta, quien ha pasado gran parte de los últimos cuatro años a la sombra de Biden.

Algunos aliados de Harris ya están haciendo sonar la señal de alarma.

“La opinión pública es como el cemento. Es blando al principio y luego se endurece”, dijo Sarah Longwell, cofundadora de Republican Voters Against Trump. “Las próximas tres semanas son definitivas. Ella necesita definirse a sí misma antes de que Trump la defina”.

La campaña de Harris cuenta con millones de dólares para gastar

Está claro que la candidatura de Harris es muy reciente, solo obtuvo el respaldo de Biden el domingo. Y en los días posteriores, amigos y enemigos coinciden en que se ha beneficiado de una avalancha de cobertura periodística, en gran parte positiva. El encuestador de Trump, Tony Fabrizio, lo describió como la “luna de miel de Harris” en un memorando del martes que predecía un aumento en las encuestas para la vicepresidenta demócrata.

Cuando se le preguntó sobre la disparidad en gasto publicitario, el portavoz de Harris, Kevin Muñoz, dijo que la vicepresidenta “expondrá su caso de manera agresiva junto con una infraestructura de campaña diseñada para ganar unas reñidas elecciones”.

“En solo 24 horas, Kamala Harris puso el derecho al aborto en el centro del debate, batió récords de recaudación de fondos y provocó que Donald Trump se volviera loco en público porque sabe que ella está mejor equipada para procesar el caso contra un delincuente convicto como es él mismo”, dijo.

El equipo de Harris tiene el dinero para lanzar una sólida campaña publicitaria cuando quiera.

Su campaña recaudó la asombrosa cantidad de $100 millones solo entre el domingo por la tarde y el lunes por la noche. Y los aliados, encabezados por el super-PAC Future Forward, recibieron compromisos de donantes por $150 millones en las primeras 24 horas después de que Biden abandonara sus aspiraciones de reelección.

"Obviamente, la publicidad es importante y aumentará, pero no es el único factor", dijo el estratega demócrata Josh Schwerin. “Con Harris asumiendo el puesto de favorita para ser nominada, está obteniendo una cobertura ampliamente positiva... Siempre hay que tomar en cuenta el contexto de todo el ecosistema de medios”.

Aún así, algunos de los anuncios de ataque de Harris pueden estar comenzando a darle forma a la opinión pública dominante.

Los aliados de Biden expresaron en privado su preocupación por un nuevo anuncio del candidato republicano al Senado de Pensilvania, Dave McCormick, que describe a Harris como “la candidata más liberal de todos los tiempos”. El anuncio destaca sus posiciones progresistas en materia de inmigración, policía, energía y atención médica. Termina con un audio de la fuerte risa de Harris, que ha sido un foco frecuente de atención republicana.

Los super-PAC de apoyo a Trump son los que más están gastando

La campaña de Trump ha permanecido en gran medida en silencio desde que se convirtió en el ganador de las primarias de su partido esta primavera. El retraso en el gasto en publicidad refleja, en parte, los desafíos financieros del expresidente luego de unas costosas primarias y abrumadoras facturas legales. Sin embargo, respaldado por varios super-PAC de aliados que están gastando decenas de millones en anuncios este verano, la campaña de Trump también puede darse el lujo de esperar hasta que más votantes estén prestando más atención este otoño para invertir dinero en publicidad.

El super-PAC pro-Trump Preserve America, respaldado por la magnate de los casinos Miriam Adelson, ha reservado publicidad por valor de $45 millones hasta finales de agosto. MAGA Inc. ha reservado otros $23 millones.

Mientras tanto, los demócratas acaban de detener su gasto en publicidad después de dedicar enormes sumas de dinero para impulsar a Biden en las semanas y meses previos a su retirada.

En total, la campaña de Biden gastó más de $138 millones en publicidad entre el 1 de enero de este año y el domingo pasado, cuando anunció su decisión de hacerse a un lado. Si bien gran parte de la publicidad iba dirigida contra Trump, los anuncios también presentaban a Biden, quien ya no es candidato y es visto en gran medida como un lastre político para Harris.

Es solo cuestión de tiempo, quizás de días, antes de que Harris y sus aliados intensifiquen sus planes publicitarios.

Si bien AdImpact encontró solo alrededor de 2.6 millones de dólares en reservas de publicidad respaldadas por los demócratas hasta finales de agosto, el super-PAC pro-Biden Future Forward está listo para comenzar a implementar una campaña publicitaria de $129 millones en septiembre.

Pero por ahora, los votantes solo ven anuncios presidenciales que critican a Harris. Uno de ellos, de MAGA Inc., culpa a la vicepresidenta de “una invasión fronteriza, una inflación galopante” y la muerte del sueño estadounidense.

"Kamala sabía que Joe no podía hacer el trabajo, así que lo hizo ella", dice el narrador en el anuncio que comenzó a transmitirse el domingo en Pensilvania, Georgia y Arizona. “Ellos crearon este desastre. Ellos.. ellos no, Kamala es la dueña de este fracaso”.

