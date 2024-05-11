Cómo los demócratas planean usar contra Trump la draconiana ley antiaborto de Arizona en la campaña electoral

Video Reveladora entrevista: Trump habla del aborto y el supuesto fraude en las elecciones del 2020

La draconiana ley antiaborto aborto de 1864 de en Arizona desaparecerá del ordenamiento jurídico del estado, pero no de la campaña electoral.

La gobernadora Katie Hobbs firmó a inicios de mayo la derogación de la ley, un día después de la votación del Senado estatal. Pero los demócratas ya han dicho que harán de la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres un elemento central de la campaña. De hecho, impulsan la recogida de firmas para poder someter a votación la constitucionalización del derecho al aborto en el estado.

El equipo de campaña del presidente Joe Biden cree que la ira por la caída de Roe v. Wade les da una ventaja política en estados disputados como Arizona.

La popularidad del tema ha dividido a los líderes republicanos que buscan al tiempo evitar posicionamientos que los perjudiquen entre los votantes, pero sin molestar a los movimientos 'provida' que integran sus bases.

“Los republicanos saben que están en el lado equivocado de este tema”, dijo en una entrevista la presidenta del Partido Demócrata de Arizona, Yolanda Bejarano. “Están viendo lo que está escrito en la pared y nos aseguraremos de expulsar a todos los republicanos extremistas de Arizona”, agregó.

Los demócratas de Arizona, hablando recientemente en una conferencia de prensa organizada por la campaña de Biden, dijeron que presionarían para derrotar al expresidente Donald Trump en el estado. “No se equivoquen, la razón por la que estamos aquí hoy es Donald Trump y los muchos legisladores republicanos de Arizona que siguen su ejemplo ciego”, dijo la senadora estatal Anna Hernández.

Cómo revivió en Arizona una ley antiaborto de 1864

La Corte Suprema de Arizona dictaminó el mes pasado que los fiscales pueden hacer cumplir una de las prohibiciones más estrictas del aborto en el país con base en una ley aprobada mucho antes de que Arizona se convirtiera en estado en 1912 y que no establece excepciones por violación o incesto, y permite interrumpir un embarazo sólo si la vida de la madre está en peligro.

La fiscal general, Kris Mayes, se apresuró a decir que no procesaría a nadie por esta ley. Y bajo una creciente presión, el Congreso votó por derogarla esta semana, no sin la oposición de la mayoría de los republicanos.

Fueron los que enfrentan los mayores retos de cara a la reelección quienes se unieron a todos los demócratas para votar a favor de derogar la ley.

Video Arizona someterá a votación una enmienda constitucional para proteger el derecho al aborto



Mientras, los demócratas insisten en señalar a Trump como el origen de la turbulencia. El expresidente nominó a tres de los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de derogar Roe v. Wade, el caso por el que la interrupción del embarazo gozaba de la protección de un derecho constitucional.

De hecho, Trump se ha referido a esa revocación hace dos años como una victoria, aunque luego se ha desmarcado de algunas de las decisiones más restrictivas en los estados. De hecho, llegó a decir al revivir la ley de Arizona es ir “demasiado lejos” y presionó a los legisladores estatales para que la “remediaran” rápidamente.

“Pasarán muchas cosas malas más allá del tema del aborto si no se ganan las elecciones, con los impuestos y todo lo demás”, dijo en un mitin el miércoles en Michigan, otro estado campo de batalla.

Trump dice que la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v Wade permite a los estados individuales establecer sus propias leyes sobre el aborto y además insistió en una entrevista reciente con la revista Time en que dejaría a los estados la decisión de monitorear los embarazos para castigar a las mujeres.

Cómo el aborto marca las campañas de Arizona al Congreso

El aborto también se ha convertido en un tema central en la carrera por el Senado, dos contiendas en la Cámara de Representantes y la lucha por el control de la Legislatura estatal, donde los republicanos controlan ambas cámaras por pequeños márgenes.

El representante Rubén Gallego, el probable candidato demócrata al Senado, rápidamente produjo un anuncio destacando el apoyo de la republicana Kari Lake a la ley antiaborto.

Mientras tanto, Lake dijo que el fallo "no está en sintonía con los arizonenses". Algo que está lejos de su postura dos años antes como candidata a gobernadora, cuando calificó la prohibición casi total del aborto como "una gran ley" que "marcaría el rumbo a seguir por otros estados".

Frente al rechazo de sus partidarios antiaborto, Lake ha tratado de mantener la línea, destacando su propia oposición al aborto pero, reconociendo la impopularidad de esa visión, oponiéndose a una prohibición del aborto a nivel nacional.

“Sea o no popular mi posición sobre este tema, el precio a pagar por seguir en este puesto no puede ser mi alma”, dijo el representante estatal Alexander Kolodin, un republicano de un distrito que su partido tiene asegurado y luchó contra la derogación de la ley de 1864.

Según AP VoteCast, una amplia encuesta del electorado, el 61% de los votantes de Arizona en las elecciones de mitad de período de 2022 dijeron que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Sólo el 6% dijo que debería ser ilegal en todos los casos.

Dos tercios de los votantes de mitad de período en Arizona dijeron que la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema fue un factor importante en su voto. Aproximadamente 6 de cada 10 votantes de Arizona en esa elección dijeron que estarían a favor de una ley que garantizara el acceso al aborto legal en todo el país.

