El compañero de fórmula de Trump: estos son los nombres con más opción para ser candidatos a vicepresidente

Video Trump promete 'green cards' a extranjeros que se gradúen en universidades de EEUU: analizamos la propuesta

Donald Trump dijo este lunes que dará a conocer quién será su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre.

El anuncio genera la atención en medio del inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, y luego de que el propio Trump dijera a la cadena Fox News que revelará el nombre dentro de poco.



La noticia ocurre en medio de la crisis política desatada por el atentado que sufrió el sábado el virtual candidato presidencial republicano en Butler, Pensilvania, y que le ha dado una nueva dimensión a la ya atípica campaña electoral donde por primera vez se enfrentan dos candidatos que ya fueron rivales cuatro años atrás.

PUBLICIDAD

Estos son los nombres de su lista final:

JD Vance

A pesar de haber comenzado su carrera política como un férreo opositor a las ambiciones electorales de Trump de quien dijo "Dios mío, qué idiota" en un tuit en 2016, el senador de Ohio de 39 años ha conseguido reunir apoyos para Trump en los últimos meses, tanto en votos como en fondos, ganándole favores del exmandatario.

Incluso este lunes se supo que Vance salió de su casa en Cincinnati en una caravana de tres autos rumbo a Wisconsin.

Vance tiene un título en la Facultad de Derecho de Yale y es veterano de Irak.

El senador J.D. Vance durante una audiencia en un comité del Senado. Imagen Win McNamee/Getty Images

Como senador ha defendido temas clave del electorado proTrump, y aunque en algunas ocasiones ha dicho que probablemente sería más útil en el Congreso, nunca disimuló su deseo de ser potencial compañero de fórmula, llegando a decir, según el diario The New York Times, que se habría sentido decepcionado si Trump no lo hubiese elegido.

Vance ha ido ganando reconocimiento nacional por su papel en el Senado y como defensor de las políticas de Trump, quien lo apoyó en la elección.

Doug Burgum

El gobernador de Dakota del Norte es un exitoso hombre de negocios de 67 años de edad, nacido en el estado que gobierna, con una fortuna calculada en cerca de $100 millones.

Burgum se postuló a las primarias republicanas financiando el mismo su esfuerzo electoral.

El gobernador ha recibido elogios recientemente por la manera como ha logrado manejarse en varias entrevistas televisivas como vocero de Trump, evitando con astucia temas escabrosos para los republicanos, como los casos penales que enfrenta el expresidente.

El gobernador de Dakota del Norte, Douglas Burgum. Imagen David Dee Delgado/Getty Images



Aunque Burgum es muy reconocido como gobernador en su estado, tiene un perfil más bajo a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Vance se ha alineado con el ala más conservadora del Partido Repúblicano y ha sido crítico del aborto, procedimiento médico que describe como "un asesinato", lo cual podría alejar a votantes que respaldan el derecho a la interrupción del embarazo.

Marco Rubio

Es un veterano en el Partido Republicano de Florida, en donde Trump tiene un importante bastión de votantes. Hijo de cubanos, Rubio es una figura del establishment que sería importante para captar a un sector del voto hispano.

El senador de 53 años de edad se enfrentó a Trump en las primarias de 2016 y Trump lo menospreció con frecuencia llamándole 'pequeño Marco', pero desde que Trump se convirtió en presidente se hicieron aliados.

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia y miembro principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Imagen MANDEL NGAN/AFP via Getty Images



Con su amplia experiencia como legislador, Rubio aportaría solidez e importantes credenciales en materia de política exterior a un eventual gobierno de Trump. Rubio nunca disimuló sus ambiciones presidenciales, llegando incluso a decir que para él sería un honor ser el compañero de fórmula de Trump.

Sin embargo, Rubio y sus posiciones no siempre han estado en línea con el entorno cercano del expresidente.

Tim Scott

Scott es el único senador estadounidense republicano negro y la única persona negra que ha servido en las dos Cámaras del Congreso. Se postuló a las primarias republicanas pero, tras retirarse, ha ofrecido a Trump todo su potencial para recaudar fondos para su campaña.

El senador Tim Scott. Imagen GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images



Scott, es un conservador evangélico de origen humilde cuyo perfil complementa la imagen de magnate de los bienes y racies de Trump. Originario del estado que representa en el Senado, Carolina del Sur, Scott podría acercar a Trump a bases más alejadas de su entorno, principalmente al electorado afroestadounidense que en esta elección puede ser clave.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en los primeros debates republicanos en los que participó como parte de las primarias, se le vio incómodo a la hora de ser el centro de atención.

El senador, de 59 años de edad, dijo alguna vez que de llegar a la presidencia de Estados Unidos promulgaría “la legislación antiaborto más conservadora” que el Congreso pudiera aprobar, lo cual podría ser un problema con parte del electorado que quiere atraer Trump y dará munciones de ataque a la campaña de Biden.

Mira también: