Corte de apelaciones de Georgia pausa de forma indefinida el proceso penal contra Trump por el caso de interferencia electoral

Estos son los procesos judiciales que enfrenta Trump: así avanzan sus otros tres juicios

La corte de apelaciones de Georgia detuvo de forma indefinida el proceso penal contra Donald Trump por presunta interferencia electoral en 2020, mientras revisa el fallo judicial que permite a una fiscal permanecer en el cargo y para la que el expresidente había pedido su descalificación por supuesto conflicto de intereses.

El tribunal emitió este miércoles la orden que impedirá que el juez Scott McAfee avance con las mociones previas al juicio mientras la apelación esté pendiente.





El expresidente Trump había impugnado el fallo del magistrado que permitía a la fiscal Fani Willis permanecer en el caso tras revelarse una relación entre ella y el fiscal especial Nathan Wade, quien acabó renunciado al cargo.

Este nuevo escenario hace aún más improbable que el caso pueda llegar a juicio antes de las elecciones del próximo noviembre.

El tribunal de apelaciones registró el lunes las apelaciones que presentaron Trump y otros ocho acusados y dijo que “si se solicita y concede un argumento oral”, estaría programado tentativamente para el 4 de octubre.

Después, el tribunal tendrá hasta mediados de marzo para emitir una decisión, que podrá ser apelada entonces ante la Corte Suprema de Georgia si alguna de las partes lo decidiera.

Según la agencia AP, un vocero de Willis declinó comentar sobre este fallo del tribunal de apelaciones.

Uno de los cuatro casos penales pendientes contra Trump

Un gran jurado del condado de Fulton acusó a Trump y a otras 18 personas el pasado mes de agosto de participar en un plan para intentar anular ilegalmente las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

Cuatro acusados se declararon culpables después de llegar a acuerdos con los fiscales, pero Trump y el resto reiteraron su inocencia. Es uno de los cuatro casos penales pendientes en la actualidad contra el expresidente.

Trump y otros ocho acusados habían intentado que Willis y su oficina fueran retirados del caso, argumentando que la relación romántica que tenía con Wade creaba un conflicto de intereses porque ya estaban saliendo cuando ella lo contrató como fiscal especial para el caso en noviembre de 2021.

Los abogados del expresidente y algunos de sus coacusados acusaron a la pareja de mentir sobre cuándo comenzó su relación, y le dijeron al juez McAfee que mantener a la fiscal amenazaría con socavar la confianza del público en un procesamiento de enormes consecuencias.

Sin embargo, el magistrado determinó en marzo que no existía ningún conflicto que la obligara a abandonar el caso, aunque aceptó una solicitud de Trump y el resto de acusados para buscar una apelación de su fallo ante el tribunal estatal.

McAfee reconoció que las “preguntas razonables” sobre si Willis y Wade habían testificado con sinceridad sobre su relación “respaldan aún más una apariencia de irregularidad y la necesidad de hacer esfuerzos para remediarla”.

El juez dijo entonces que Willis podría permanecer en el caso solo si Wade se apartaba del cargo, por lo que el fiscal especial presentó su renuncia horas después.

Desde que se reveló la relación entre Fani Willis y Nathan Wade en enero, la atención se desvió de la supuesta intención de Trump y sus aliados de revertir las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia en un intento por continuar en el poder, y acabó centrándose en los detalles del romance entre los dos fiscales.

