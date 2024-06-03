El senador Bob Menéndez presenta documentación para aspirar a la reelección como independiente en medio de su juicio por corrupción

Video Juicio a Bob Menéndez: agente especial del FBI revela chats entre el senador y su esposa

El senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez presentó este lunes la documentación para aspirar a la reelección como candidato independiente, después de anunciar en marzo que no se postularía para la nominación de su partido por el cargo que actualmente ostenta.

La decisión se produce el día antes de la celebración de las elecciones primarias de Nueva Jersey en las que tres demócratas y cuatro republicanos compiten por las nominaciones de sus respectivos partidos.

Menéndez enfrenta cargos federales por corrupción y actualmente está siendo juzgado en la ciudad de Nueva York.

La decisión de Menéndez complica el panorama para el Partido Demócrata

Su presencia en la contienda por uno de los puestos en el Senado por Nueva Jersey podría complicar el panorama del Partido Demócrata en un año electoral difícil en el que tienen que defender un total de 23 escaños en esa cámara del Congreso.

El puesto que actualmente ocupa Menéndez ha estado en manos demócratas desde 1979, excepto por poco más de cuatro meses, cuando el entonces gobernador Chris Christie designó al republicano Jeffrey Chiesa para cubrir la vacante dejada por la muerte del Senador demócrata Frank Lautenberg en junio de 2013.

La postulación de Menéndez fue fuertemente criticada por uno de sus rivales demócratas, el actual representante Andy Kim , quien lo acusó en un comunicado de anteponer "su propio beneficio personal a lo que es correcto para el país".

“Todo el mundo sabe que Bob Menéndez no se postula para el pueblo de Nueva Jersey, sino para sí mismo. Ya es hora de cambiar y estoy dando un paso al frente para restaurar la integridad en el Senado de los Estados Unidos”, agregó Kim en el comunicado.

El proceso penal federal por corrupción contra Menéndez se encuentra en su cuarta semana. El senador y su esposa Nadine, están acusados junto a dos empresarios locales de participar en un plan de soborno y de actuar como agentes extranjeros del gobierno egipcio.

Los acusados se declararon inocentes de todos los cargos.