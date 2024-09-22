"Voto por correo espacial": así sufragarán en las presidenciales de EEUU los astronautas varados en el espacio

Video La fallida cápsula de Boeing regresa a la Tierra y dejó a sus astronautas varados en el espacio

Suni Williams y Butch Wilmore, los dos astronautas que viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado junio y, por problemas técnicos con la nave Starliner de Boeing, no volverán hasta febrero de 2025, tienen asegurado su derecho al voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre.

Así lo confirmaron esta semana en una conferencia los dos astronautas y en un video publicado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), para animar a la participación en los comicios que consideraron "un deber importante que tenemos todos los ciudadanos".

"It's a very important duty that we all have as citizens." @NASA_Astronauts can request ballots and vote from space—but those who are Earthbound can find everything needed to vote at https://t.co/i1iBE2Of3F#NationalVoterRegistrationDay pic.twitter.com/1pzv9M1aCu — NASA (@NASA) September 17, 2024



Ambos han solicitado el denominado "voto por correo espacial", un derecho de los astronautas estadounidenses que fue autorizado por una ley promulgada en el estado de Texas en 1997, que ya se ha ejercido en varias ocasiones.

¿Cómo enviarán sus votos los dos astronautas de la Starliner a la Tierra?

Los votos emitidos desde el espacio se envían a la Tierra a través de la Red de Espacio Cercano de la NASA, un servicio de comunicación de uso habitual en la EEI que permite a las naves espaciales intercambiar datos críticos con los operadores de la misión en suelo terrestre.

Los astronautas emitirán sus respectivos votos, los cuales serán entregados mediante un enlace electrónico seguro a la oficina del condado de Clerk, en Texas, donde se encuentra el Centro Johnson de Vuelos Espaciales de la NASA.

Según la NASA, los astronautas reciben un formulario electrónico encriptado, completan el formulario y se envía a la Tierra.

¿Por qué los astronautas no pudieron volver a tiempo para votar desde la Tierra?

Sin embargo, poco antes de llegar a la estación se detectaron fugas de helio y fallos en los sistemas de propulsores que obligaron a extender la duración de la misión.

El pasado 6 de septiembre, la Starliner partió desde la EEI sin sus dos tripulantes y unas seis horas después aterrizó con éxito en White Sands, en el que fue el cierre de una accidentada misión cuyo objetivo es la certificación de la cápsula por parte de la NASA para que pueda operar como un servicio de transporte y carga.

Durante semanas la NASA evaluó dos opciones para traer a los astronautas de regreso a la Tierra debido a que no era seguro volver a bordo de la Starliner. Sus dos astronautas, conocidos familiarmente como Butch y Sunni, volverán a bordo de la cápsula Dragon de Space X en febrero pero podrán participar en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

