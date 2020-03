Trump prefiere a Cuomo que a Biden, pero el gobernador de Nueva York no luce interesado en la candidatura demócrata

El presidente Donald Trump aseveró el lunes que Andrew Cuomo sería un "mejor candidato" demócrata a la presidencia de Estados Unidos que Joe Biden, un comentario que destaca el perfil que ha cobrado Cuomo en el debate político nacional debido a la manera en que ha manejado la crisis del coronavirus en Nueva York.

Ante la pregunta de uno de los presentadores del programa " Fox and Friends" sobre Cuomo, Trump respondió que "no me importaría competir contra Andrew" en las elecciones de noviembre, en las que Trump aspira a la reelección.

"Conozco a Andrew hace mucho tiempo. No me importaría pero seré honesto, creo que sería un buen candidato que el soñoliento Joe", agregó refiriéndose a Biden.



Sin embargo, el gobernador de Nueva York, estado que actualmente el epicentro estadounidense de la pandemia, ha reiterado que no tiene interés alguno en postularse para la Casa Blanca.

"No voy a morder el anzuelo de un reto político. Yo nunca me lancé a presidente. Dije desde el primer día que no buscaría la presidencia", indicó el gobernador el lunes durante la conferencia de prensa que ofrece cada mañana para informar sobre la respuesta de su gobierno a la crisis del virus.





Cuestión de imagen

La imagen de Cuomo ha experimentado un alza innegable en días recientes. Una encuesta elaborada del 20 al 22 de marzo a 807 votantes inscritos en la ciudad de Nueva York arroja una aprobación del 73% para el gobernador.

El sondeo, realizado por Change Research para Arena, tiene un margen de error de +/- 4.6%.

Cuomo está al tanto. La semana pasada le dijo a la radio WAMC que las personas "confían en la información que reciben de ti, sienten que alguien está a cargo y hay un plan, y que ese plan está en marcha. Creo que les da una sensación de esperanza y control, lo que es muy importante".

Por su parte, Trump goza este mes de una aprobación del 49% gracias al manejo que ha dado a la pandemia, según la encuestadora Gallup.

¿Y dónde está Biden?

Mientras el virus ha concedido prominencia a Cuomo en días recientes se la ha negado de alguna manera al ex vicepresidente Joe Biden, quien se ve obligado a permanecer en su residencia de Delaware para acatar el llamado de las autoridades para que los estadounidenses permanezcan en sus casas.

Biden -el virtual abanderado del Partido Demócrata a la presidencia tras haber acumulado 1,217 delegados frente a los 914 del senador Bernie Sanders- supera por nueve puntos en la intención de voto a Trump según un sondeo nacional difundido la semana pasada por Fox News.

El sondeo realizado del 21 al 24 de marzo entre 1,011 votantes inscritos tiene un margen de error de ± 3 puntos porcentuales.



Pero el virus ha obligado a suspender actos de campaña, ha dejado en el limbo el calendario de las primarias demócratas y los debates, y ha colocado a Biden en una situación incómoda.

El exvicepresidente lanzó el lunes un podcast "Here's the deal", y dijo que se justificaba "para que podamos seguir hablando, ya no podemos hacer mas mitines, no estamos reuniéndonos en en amplios espacios públicos. Estamos viviendo en la nueva norma".

Su esposa, Jill Biden, participó la semana pasada con los congresistas demócratas Darren Soto (Florida) y Raúl Ruiz (California) en una conferencia telefónica para analizar el impacto de las enfermedades respiratorias COVID-19 sobre las familias hispanas de Estados Unidos.