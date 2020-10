¿Habrá más debates entre Trump y Biden? El caos impide responder con certeza

El caos del primer debate que el mandatario Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden libraron el 29 de septiembre aún no termina, por lo que hoy es incierto cuántos debates tendrán lugar y cuándo.

La Comisión, un ente no partidista, anunció en un comunicado que los candidatos participarán desde lugares remotos separados mientras que el moderador y los participantes del cabildo abierto permanecerán en Miami "para proteger la salud y la seguridad de todas las personas involucradas".

Trump, quien se recupera en la Casa Blanca desde que anunciara la semana pasada haberse infectado del coronavirus , respondió minutos después que no aceptaría el formato virtual.

"La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros", dijo Trump durante una entrevista que concedió a Fox Business. "No voy a hacer un debate virtual... No voy a perder el tiempo en un debate virtual. Están tratando de proteger a Biden".