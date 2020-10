El "socialista" Biden o el "dictador" Trump: las elecciones polarizan el voto cubano-estadounidense

En este electorado profundamente polarizado, no podrían estar más separados: las campañas plantea la escogencia entre Joe Biden el "socialista", o Donald Trump el "dictador", elija.

Un anuncio, del comité de acción política del ex alcalde de la ciudad de Nueva York Mike Bloomberg , presenta a Santiago Morales, un veterano de 78 años de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 , y un empresario millonario que es dueño de una empresa global de fabricación de autopartes.

Como muchos otros cubanos que votaron por Biden, "no somos socialistas, ni comunistas ", dice Morales en el anuncio , titulado "Somos patriotas" y añade:"Basta de mentiras y manipulaciones".



En el otro anuncio pro-Trump del super PAC America First Action, el hijo de exiliados cubanos, José ‘Pepi’ Cancio, da la otra cara. “ El socialismo y el comunismo no es una broma”, dice, luego de explicar que sus padres se fueron de Cuba escapando de la opresión de su sistema político. También un exitoso hombre de negocios, Cancio dice "No confío en Joe Biden debido a su agenda socialista".