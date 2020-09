Dos millas por día: Trump pisa el acelerador para terminar un tramo del muro fronterizo antes de las elecciones

El gobierno del presidente Donald Trump ha acelerado el ritmo de los trabajos de construcción del muro fronterizo , una de sus principales promesas de campaña en 2016, con el propósito de presentarlo como un aval para su reelección, de acuerdo con un reporte de The Washington Post . La intención es mostrar antes de las elecciones un buen tramo de la barrera en un acto de campaña que se prepara en Arizona para el próximo mes.

Mark Morgan, comisionado de la CBP, dijo a periodistas que "no es el muro de vanidad del presidente", y aseguró que mediante "activismo en tribunales" se ha intentado infructuosamente detener "nuestra construcción del muro, (mediante) las falsas narraciones y, francamente, las mentiras que hay sobre la eficacia y la necesidad del muro".

Para terminar antes del 3 de noviembre, las cuadrillas han estado trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, en al menos cinco lugares de la frontera, según indicaron a The Washington Post funcionarios que supervisan el proyecto.

Problemas ambientales y legales en Texas

Ese tramo fue construido por la empresa Fisher Sand and Gravel, con sede en Dakota del Norte. La obra de 3 millas se financió con parte de unos fondos recaudados por la organización We Build the Wall (Nosotros Construimos el Muro) que apoya el proyecto estrella de Trump y en cuya junta directiva figura Steve Bannon, antiguo estratega político del presidente que fue acusado de fraude en la recaudación del dinero para la valla.