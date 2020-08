Donald Trump dice que está considerando otorgar el perdón al excontratista Edward Snowden

El presidente declaró que "no es tan consciente de la situación de Snowden", pero que la gente, tanto conservadores como liberales, está dividida sobre su caso.

La cuestión del perdón de Snowden y la posibilidad de que pueda volver al país fue rechazada por el presidente Obama pero esta semana Trump sacó el tema a colación en una entrevista con The New York Post .

“Hay mucha gente que piensa que no está siendo tratado de manera justa. Quiero decir, escuché eso ”, dijo Trump.

Según The New York Post, el presidente ha consultado a miembros de su personal sobre el caso Snowden , valorando la posibilidad de permitirle volver al país sin ir a prisión.

"Mucha gente está de su lado, lo diré. No lo conozco, nunca lo conocí. Pero mucha gente está de su lado", añadió Trump en esa entrevista.

“La última vez que escuchamos a una Casa Blanca considerando un indulto fue en 2016, cuando el mismo fiscal general que una vez me acusó admitió que, en general, mi trabajo para exponer el sistema inconstitucional de vigilancia masiva de la NSA había sido 'un servicio público'."

Para Trevor Timm, director ejecutivo de Freedom of Press, "es normal oponerse de forma vehemente a Trump por 1000 razones diferentes y aún reconocer que el perdón de @Snowden es lo correcto". En su mensaje, Timm comparte a su vez el tuit de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Right Watch, quien asegura esta vez estar de acuerdo con Trump cuando dijo que según algunas personas el excontratista no ha sido tratado justamente.