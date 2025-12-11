Estafa y Fraude Trámites migratorios, empleos y seguros de salud: fraudes a hispanos en grupos de WhatsApp en español En esta segunda entrega de una serie 'WhatsApp armado', cuyo propósito es analizar cómo los estafadores se dirigen a los latinos en EEUU a través de grupos públicos de WhatsApp en español, el equipo del Instituto Democracia Digital de las Américas describe las formas depredadoras en que los potenciales estafadores promueven servicios legales dudosos, falsas oportunidades de empleo y opciones de atención médica cuestionables dirigidos a la comunidad hispana.

Video Impostores roban identidad de abogada de inmigración para defraudar a inmigrantes

Muchos estafadores están adaptando sus planes para explotar a los latinos que buscan adquirir estatus legal, aprovechándose de los procesos de inmigración, que suelen ser complicados y de las dificultades para acceder a servicios esenciales como la banca tradicional, vivienda estable, seguro médico y empleo, según indica el Instituto Democracia Digital de las Américas, (DDIA, por sus siglas en inglés), en su reporte 'WhatsApp armado: estafas dirigidas a inmigrantes'.

De acuerdo con los hallazgos del reporte, los estafadores se están lucrando tanto del miedo como de la esperanza de los migrantes. Para lograr esto, atacan desde los plazos del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los procedimientos de asilo, hasta los documentos requeridos para obtener una licencia de conducir o un pequeño préstamo.

PUBLICIDAD

Los investigadores del DDIA analizaron más de 18,400 mensajes únicos sospechosos de facilitar estafas en 3,300 grupos públicos de WhatsApp de habla hispana en Estados Unidos, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2025. El peligro de la rápida difusión de este tipo de información quedó evidenciados por el hecho de que Meta marcó cientos de estas piezas con la etiqueta de "reenviado frecuentemente".

La DDIA es una organización que busca reunir perspectivas y actores de todo el hemisferio para dar forma a una democracia digital más participativa, inclusiva y resiliente para los latinos.

Con esta serie de investigaciones de tres partes, el DDIA busca centrar las experiencias de los latinos estadounidenses en la conversación sobre lo que las principales empresas tecnológicas deben hacer para proteger mejor a los usuarios, especialmente a aquellos que navegan el mundo digital en idiomas distintos al inglés y lejos de sus países de origen.

En su investigación, DDIA no tiene acceso a datos personales de las personas y no recopila información demográfica sobre los usuarios de la aplicación. Las herramientas utilizadas no permiten a los investigadores ver los nombres completos ni los números de teléfono de los usuarios.

Estafas migratorias en WhatsApp

El reporte identifica más de 4,000 mensajes únicos que parecían promover servicios de inmigración fraudulentos circulando en grupos públicos de WhatsApp latinos. Estos son espacios digitales en los que se utiliza el español como idioma principal y que están compuestos por al menos un 30% de números de teléfono con base en EEUU. Los datos indican que este contenido podría haber alcanzado potencialmente a más de 31,000 usuarios en 101 grupos, haciendo de los intentos de estafa relacionados con la inmigración una de las formas de fraude más prominentes y generalizadas detectadas.

PUBLICIDAD

La estafa consiste en que personas que no son abogados y que dejan claro que carecen de credenciales legales, se hacen pasar en grupos públicos de WhatsApp como "consultores" o "especialistas". Estos individuos ofrecen atajos hacia la residencia en EE. UU., permisos de trabajo, asilo e incluso ciudadanía. Los mensajes que comparten comúnmente emplean tácticas de manipulación psicológica y parecen dirigirse principalmente a migrantes venezolanos. Para evitar consecuencias legales por la práctica no autorizada de la abogacía de inmigración, estos estafadores suelen incluir una clara advertencia en sus mensajes: "No soy abogado".

Los estafadores parecen utilizar una estrategia psicológica de dos pasos que consiste en un "asalto psicológico". Primero, siembran el miedo y la urgencia difundiendo afirmaciones alarmantes sobre redadas de inmigración no verificadas o inventando plazos y requisitos que suenan oficiales. Una vez que la ansiedad aumenta, pasan a ofrecer soluciones y esperanza con un tono extremadamente amable y desarmante. En este punto, el estafador se presenta como un asesor legal dispuesto a servir como una guía de confianza a través del complejo sistema de inmigración de EE. UU..

La consistencia en el formato, el fraseo y los números de contacto detectados en más de 224 mensajes sugiere que los estafadores no están actuando de forma aislada, sino que hay indicios de esquemas coordinados. Los investigadores concluyeron que los criminales se concentran en espacios digitales que abarcan a latinos ubicados en Atlanta, Miami, Nueva York (Bronx, Brooklyn), Tampa y Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Estafas laborales y financieras

Los criminales explotan la necesidad de estabilidad financiera de las comunidades latinas en Estados Unidos. El DDIA detectó al menos 83 mensajes únicos relacionados con contenido de trabajo potencialmente falso. Este contenido pudo haber alcanzado a más de 25,000 usuarios de WhatsApp en 32 grupos públicos.

Los mensajes se dirigen a latinos que buscan trabajo legítimo, pero promueven principalmente oportunidades de empleo engañosas que a menudo son "trabajo desde casa" y requieren poca o ninguna experiencia o papeleo.

El tipo de fraude más prevalente es el de Ofertas Falsas de Empleo Remoto y de Baja Calificación, donde se anuncian trabajos genéricos como "Empaquetador Remoto" con salarios ligeramente inflados respecto al promedio nacional, o bajos salarios por puestos que no requieren documentación.

Otro esquema detectado es el de Reclutamiento como Oportunidades de Negocio, donde los estafadores, a menudo haciéndose pasar por empresas de seguros o energía, se centran en reclutar nuevos agentes prometiendo capacitación y altas comisiones. Una táctica clave es la afirmación repetida: "¡No necesitas experiencia!", lo que amplía la base de posibles víctimas.

Fraudes con alquileres y seguros

Los estafadores también se aprovechan de los procesos burocráticos que pueden ser difíciles para personas que apenas llegan a EEUU, como alquilar una casa o contratar un seguro médico. El Fraude de Alquiler se detectó en grupos que mencionaban ubicaciones de Florida, donde se anuncian habitaciones de bajo costo, pero se exige un depósito inicial por adelantado a través de aplicaciones de transferencia instantánea (como Cash App o Zelle) antes de que la persona pueda ver la propiedad.

PUBLICIDAD

Las Ventas de Seguros utilizan tácticas basadas en el miedo sobre la protección familiar para crear un sentido de urgencia, usando un gancho común como "¿Necesitas seguro… ¿Te preocupa tu familia?" para presentar planes de salud no verificados y que suenan demasiado buenos para ser verdad. Finalmente, también se observaron mensajes que promocionaban Asistencia Legal para Accidentes, utilizando el disparador de la confianza para involucrar a latinos que han sufrido accidentes automovilísticos.

La "victimazación", un segundo nivel de las estafas

Durante el estudio, el DDIA encontró 296 mensajes únicos que circulaban en 62 grupos públicos de WhatsApp (con más de 18,000 usuarios) que potencialmente contenían historias de víctimas de estafas que discutían sus casos o planteaban dudas sobre "oportunidades" recibidas.

Esto sugiere la existencia de un segundo nivel de estafa en el que se crean publicaciones que comienzan contando una historia de ser una víctima, como por ejemplo: "Mi esposo y yo hemos sido timado varias veces". Después de generar empatía, el estafador recomienda a una única persona "confiable" que supuestamente los ayudó y que podría ayudar a otras víctimas. Esta narrativa de "víctima convertida en defensora" es una herramienta poderosa para desarmar el escepticismo natural.

Los casos comunes incluyen estafadores que se dirigen a los trabajadores latinos de la economía gig promoviendo "consultores" que supuestamente pueden desbloquear cuentas en plataformas como Uber, Doordash y Amazon Flex.

PUBLICIDAD

Entre las tácticas de manipulación, la palabra clave "Confiable" (trustworthy/reliable) se utiliza implacablemente para crear una falsa sensación de seguridad. En otros casos, el estafador potencial resalta un alto nivel de ansiedad mientras buscaba un producto o servicio, afirmando que tenía "mucho susto porque se presentan muchas estafas".

Luego, comunica que encontró un "gran asesor" y sugiere contratar a la misma persona. Finalmente, también se usa la Prueba Fabricada, donde los estafadores publican videos grabados por clientes no verificados que repiten declaraciones de éxito muy similares, lo que indica que podría ser contenido manipulado diseñado para crear una ilusión de éxito.

Extracción de datos de las verificaciones de datos

Las organizaciones de verificación de datos en español, entre ellas elDtector de Univision Noticias, han estado publicando advertencias sobre estafas digitales dirigidas a latinos estadounidenses e iberoamericanos a un ritmo acelerado.

Entre enero y octubre de 2025, esas verificaciones aparecieron al menos una vez por semana, lo que refleja un volumen creciente de fraude digital dirigido al público.

Al mismo tiempo, los verificadores de datos han detectado una amenaza: la suplantación de autoridad. En estos ataques, los estafadores se basan en la suplantación de entidades de confianza para crear un sentido de urgencia, miedo o autoridad.

Ejemplos de la suplantación de identidad incluyen estafadores que imitan a agencias gubernamentales. Un ejemplo primario citado en varias verificaciones de datos fue la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, donde los estafadores enviaban SMS y correos electrónicos masivos sobre falsas multas, exigiendo el pago inmediato.

PUBLICIDAD

En América Latina, se han detectado notificaciones falsas de agencias tributarias u oficinas de seguridad social que solicitan datos personales para procesar beneficios o reembolsos inexistentes.

Otros ataques suplantan a instituciones financieras (como bancos como BBVA, ING y Sabadell en España). Los estafadores envían alertas fraudulentas por SMS alegando que se ha realizado una "transferencia sospechosa" o que una cuenta ha sido "desactivada".

Los enlaces en estos mensajes dirigen a sitios web maliciosos diseñados para robar credenciales bancarias. También se han registrado ataques que suplantan a compañías de servicios públicos con facturas falsas y a servicios postales que exigen pequeños pagos para "liberar" un paquete.

Recomendaciones para evitar fraudes a la comunidad hispana

Los investigadores de la DDIA se recomienda a los usuarios de WhatsApp cuestionar las credenciales de cualquiera que admita la frase "No soy abogado". Además, se debe verificar los requisitos y plazos utilizando únicamente el sitio web oficial de USCIS y organizaciones de la sociedad civil de inmigración, y evitar la "ayuda" no solicitada, ya que los proveedores legales legítimos no envían spam en grupos informales.

En relación con el fraude laboral y f inanciero, que involucra ofertas de trabajo de baja calificación con altos salarios o esquemas de inversión de alto rendimiento, se aconseja nunca pagar por un empleo. Las ofertas que garantizan rendimientos rápidos y masivos son probablemente mentiras, y se debe verificar las empresas buscando en línea su nombre junto a términos como "estafa" o "fraude".

PUBLICIDAD

Respecto a la instrumentalización de la victimización, los usuarios deben ser escépticos ante la historia de la "víctima", reconociéndola como una táctica de manipulación. La repetición de la palabra "confiable" para respaldar a una persona desconocida en un chat grupal debe ser una señal de alerta.

Es vital confiar, pero verificar de manera independiente cualquier recomendación, buscando los servicios en Google o consultando a verificadores de datos.

Los usuarios deben ser cautelosos con cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser verdad, ya que las estafas explotan el miedo, la esperanza y la confianza. Una señal de alerta importante es cuando los estafadores piden a sus objetivos que trasladen la conversación de WhatsApp a un espacio más privado como Telegram.