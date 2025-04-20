En la pelea entre Trump y Harvard, la ciencia puede ser afectada por los recortes de fondos

En un enfrentamiento de alto riesgo, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que congelará 2,200 millones de dólares en subvenciones federales de investigación para la Universidad de Harvard, que se opone a las demandas de cambios en la política del campus.

La disputa entre el gobierno republicano y la universidad más rica del país será observada de cerca en toda la educación superior, ya que la Casa Blanca utiliza la financiación federal como 'herramienta' para lograr su agenda política. El impacto más inmediato lo sentirán los investigadores de esta universidad Ivy League y sus instituciones asociadas.

Mientras que algunos han aplaudido la postura de Harvard contra las exigencias de frenar a los manifestantes, otros temen que se ponga en peligro la investigación científica que puede salvar vidas. En toda la universidad de Cambridge, Massachusetts, el dinero federal representó el 10.5% de los ingresos en 2023, sin contar las ayudas financieras como becas y préstamos estudiantiles.

¿Qué investigaciones se verán afectadas?

Harvard no ha publicado una lista de las subvenciones afectadas, y es posible que la universidad aún no tenga una idea clara de lo que podría congelarse. En otros campus afectados por la congelación de fondos, los detalles de los recortes solo se conocieron con el tiempo, a medida que se paralizaban las órdenes de trabajo.

En la Universidad de Brown, un funcionario de la Casa Blanca dijo que estaba planeando congelar 500 millones de dólares en dinero federal el 3 de abril, pero los funcionarios de la universidad dijeron el martes pasado que todavía no sabían qué programas podrían estar en la mira.

En Harvard, un funcionario del Departamento de Educación dijo que los hospitales afiliados a la universidad no se verán afectados. Cinco hospitales universitarios del área de Boston afiliados a la Facultad de Medicina de Harvard, considerada una de las mejores instituciones médicas del mundo, funcionan como organizaciones sin ánimo de lucro económicamente independientes.

Su personal suele ser docente en la Facultad de Medicina de Harvard y su investigación se financia en gran parte con subvenciones federales. Pero entre los trabajos que podrían sufrir recortes se encuentra la investigación de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, que afirma que el 46% de su presupuesto del año pasado se financió con subvenciones federales.

Entre otras cosas, se financiaron investigaciones sobre el cáncer y el VIH.

¿Por qué Harvard no utiliza sus cuantiosas donaciones para pagar la investigación?

Harvard tiene una dotación de 53,000 millones de dólares, la mayor del país. Sin embargo, los dirigentes de Harvard dicen que la dotación no es una cuenta multiuso que pueda utilizarse para lo que la universidad quiera.

Muchos donantes destinan sus aportaciones a un objetivo o proyecto específico. Y Harvard ha dicho que depende de parte de la dotación para ayudar a subvencionar los costos de matrícula de los estudiantes de clase media y bajos ingresos.

La semana pasada, Harvard empezó a trabajar para obtener un préstamo de 750 millones de dólares de Wall Street para ayudar a cubrir gastos generales. La universidad ha descrito este esfuerzo como parte de una planificación de contingencia para una serie de posibles escenarios.

¿Qué significará esto para los estudiantes universitarios?

La pérdida de becas federales de investigación podría significar menos oportunidades de investigación para los estudiantes universitarios de Harvard. Si los recortes en la financiación alejan al profesorado, también podría significar una menor exposición a investigadores de primer nivel.

El mes pasado, Harvard amplió las ayudas económicas para que las familias de clase media no tuvieran que pagar tanto por la matrícula, el alojamiento y la manutención. No está claro si la pérdida de subvenciones federales podría afectar a esos planes.

Algunos expertos han sugerido que Harvard y otras universidades deberían recortar los servicios de alto nivel que ofrecen a los estudiantes para liberar fondos para la investigación. Harvard cuenta con unos 7,000 estudiantes universitarios y unos 18,000 en programas de posgrado.

