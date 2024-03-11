Por qué debemos dejar de mandarle mensajes a nuestros hijos cuando están en clases

Joe Clement, profesor de secundaria de Virginia, realiza un seguimiento de los mensajes de texto que los padres han enviado a los estudiantes que asisten a sus clases de economía y gobierno:

— “¿Cómo saliste en tu examen?”

— “¿Conseguiste firmar el formulario de excursión?”

— “¿Quieres pollo o hamburguesas para cenar esta noche?”

Clement hace un llamado a los padres: dejen de enviar mensajes de texto a sus hijos en la escuela.

Los padres están muy preocupados y conscientes de las distracciones y los problemas de salud mental asociados con los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Pero los maestros dicen que es posible que no se den cuenta de hasta qué punto esas luchas se manifiestan en la escuela.

¿Un culpable? Los propios mamá y papá, cuyas preguntas se suman a un clima de constante interrupción y distracción del aprendizaje. Incluso cuando las escuelas regulan o prohíben los teléfonos móviles, a los profesores les resulta difícil hacerlo cumplir. Y los constantes zumbidos de relojes y teléfonos ocupan un espacio cerebral crítico, independientemente de si los niños los miran o no.

Algunos cambios en el comportamiento de los padres pueden ayudar a que los teléfonos distraigan menos en la escuela. Esto es lo que recomiendan profesores y expertos.

Deja de mandar mensajes a tu hijo en la escuela

Muchos padres se mantienen en contacto con sus hijos mediante mensajes de texto, pero la escuela es un lugar para centrarse en el aprendizaje y el desarrollo de la independencia. Los maestros dicen que en caso de un cambio de planes o una emergencia familiar los padres siempre se lo pueden trasladar a los hijos llamando a la dirección. Si el mensaje no es urgente, probablemente pueda esperar.

Piénselo de esta manera: “Si vinieras a la escuela y dijeras: '¿Puedo sacar a mi hijo de cálculo para poder decirle algo que no es importante?' Nosotros diríamos que no”, dijo la consejera escolar de Virginia Central, Erin Rettig.

Los profesores enfatizaron: No están diciendo que los padres sean los culpables de las batallas por los teléfonos móviles en las escuelas, solo que los padres pueden hacer más para ayudar. Díganle a sus hijos, por ejemplo, que no envíen mensajes de texto a casa a menos que sea urgente. Y si lo hacen, ignórenlos.

"Cuando tus hijos te envíen mensajes de texto con cosas que pueden esperar, como '¿Puedo ir a la casa de Brett dentro de cinco días?', no respondas", dijo Sabine Polak, una de las tres madres que cofundaron el movimiento escolar Phone-Free. “Hay que dejar de participar. Eso no hace más que alimentar el problema”, agregó.

Cortar la comunicación de 8:00 am a 3:00 pm

Muchos padres se acostumbraron a estar en contacto constante con sus hijos durante la pandemia, cuando los niños estaban en casa estudiando online. Ahora mantienen esa comunicación, aunque la vida ha vuelto a la normalidad.

“Lo llamamos cordón umbilical digital. Los padres no pueden dejarlo ir. Y lo necesitan”, dijo Clement.

Es posible que los padres no esperen que sus hijos respondan inmediatamente a los mensajes de texto (aunque muchos sí lo hacen). Pero cuando los estudiantes sacan sus teléfonos para responder, se abre la puerta a otras distracciones en las redes sociales.

Ansiedad por los mensajes

En los talleres para padres, Rettig, el consejero escolar de Virginia, les dice a los padres que están contribuyendo a la ansiedad de los niños al enviar mensajes, rastrear su paradero y verificar las calificaciones diariamente, lo que no les da a los niños espacio para ser independientes en la escuela.

Algunos profesores dicen que reciben correos electrónicos de los padres inmediatamente después de entregar los exámenes calificados, antes de que termine la clase, porque los niños sienten la necesidad de informar las calificaciones inmediatamente a los padres, o estos se los piden.

La doctora Libby Milkovich, pediatra del desarrollo y del comportamiento en el Children's Mercy de Kansas City, les pide a los padres que consideren lo que los niños se pierden al tener a sus padres al alcance de la mano durante el horario escolar.

"Al enviar y recibir mensajes de texto con sus padres, un niño no puede practicar sus habilidades para calmarse ni para resolver problemas", dijo Milkovich. “Es fácil enviar mensajes de texto, pero si no tengo teléfono, tengo que preguntarle al maestro o tengo que resolverlo por mi cuenta”.

Algunos niños que se oponen a la prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas dicen que es útil comunicarse con los padres cuando se sienten ansiosos o preocupados en la escuela. Para los niños con ansiedad grave, que están acostumbrados a enviar mensajes de texto a sus padres para tranquilizarse, Milkovich sugiere introducir límites gradualmente para que el niño pueda practicar poco a poco el tener más independencia. Ella insta a los padres a preguntarse: "¿por qué mi hijo necesita acceso constante a un teléfono?"

“A menudo los padres dicen: 'Quiero poder comunicarme con mi hijo en cualquier momento', lo cual no tiene nada que ver con el resultado del niño. Es por la ansiedad de los padres”, explicó.

Video El uso frecuente de las redes sociales podría cambiar el cerebro de los adolescentes, según un estudio

No les des los teléfonos viejos

Beth Black, profesora de inglés de secundaria en el área de la Bahía de San Francisco, les dice a los padres que consideren confiscar los teléfonos viejos de sus hijos.

Su escuela requiere que los estudiantes coloquen sus teléfonos en un soporte especial cuando ingresan a las aulas. Pero ha visto a estudiantes guardar allí su teléfono viejo e inactivo y quedarse con el teléfono que funciona en el bolsillo.

Como muchos profesores, ella dice que los teléfonos no son el único problema. También está el problema de los auriculares.

"El cuarenta por ciento de mis alumnos tienen al menos un auricular cuando entran a clase", dijo Black. "Los niños colocan su teléfono en el soporte con música y escuchan música en clase con un auricular", explicó.

Una estudiante de noveno grado coloca su teléfono celular en un soporte para guardarlos, antes de entrar a clase. Imagen Rick Bowmer/AP

Desactivar las notificaciones

El hecho de que los padres desistan de mandarle mensajes a los hijos durante la escuela, o incluso el hecho de que controlen los mensajes que reciben los menores, no es suficiente. Es importante trabajar con ellos para desactivar algunas o todas las notificaciones que roban su atención.

Para demostrar cuán molestos son los teléfonos inteligentes, Clement realizó un experimento en clase en el que pidió a los estudiantes que le quitaran el silencio a sus teléfonos y activaran las notificaciones durante dos minutos.

“Sonaba como una sala de videojuegos de antaño: zumbando, zumbando, tintineando y sonando durante dos minutos seguidos”, dijo.

Muchos estudios han encontrado que los estudiantes revisan sus teléfonos con frecuencia durante la clase. Un estudio del año pasado de Common Sense Media encontró que los adolescentes son bombardeados con hasta 237 notificaciones por día. Alrededor del 25% de esas notificaciones aparecen durante la jornada escolar, en su mayoría de amigos en las redes sociales.

“Cada vez que se interrumpe nuestra concentración, se necesita mucha capacidad cerebral y energía para volver a la tarea”, dijo Emily Cherkin, profesora convertida en consultora con sede en Seattle que se especializa en la gestión del tiempo frente a la pantalla.

Los maestros dicen que la mejor política escolar sobre teléfonos celulares es aquella que le quita físicamente el teléfono al niño. De lo contrario, es difícil competir.

“Cuando el teléfono vibra en su bolsillo, ahora su atención se centra en su bolsillo. Y se preguntan: '¿Cómo puedo llevarlo a la mesa? ¿Cómo lo reviso?’”, dijo Randy Freiman, profesor de química de una escuela secundaria en el norte del estado de Nueva York. “Les haces una pregunta y no han escuchado una palabra de lo que has dicho. Su cerebro está en otra parte”.

