Doritos y Cheetos pálidos: por qué estos populares snacks ya no tendrán más su tradicional color naranja

Video Rumores sobre ICE en bancos de comida generan miedo en comunidades de California

El llamativo color naranja intenso de Doritos y Cheetos dará paso a una tonalidad más clara, una vez que ambos productos empezarán a elaborarse sin colorantes o saborizantes artificiales, informó este jueves PepsiCo.

Doritos y Cheetos Simply NKD, como son denominados por el fabricante, son parte de un esfuerzo más amplio de Pepsico, anunciado desde abril pasado, por hacer una transición hacia productos de consumo masivo con colorantes naturales. Actualmente, 40% de los alimentos y bebidas que la empresa ofrece en Estados Unidos tienen colorantes artificiales.

PUBLICIDAD

Con el cambio, Doritos y Cheetos ahora serán más parecidos al amarillo claro de una tortilla de maíz.

PepsiCo vende Doritos y Cheetos de la marca Simply sin colorantes artificiales desde 2002. Sin embargo, estos productos no están diseñados para tener el mismo sabor que snacks originales.

Se supone que las versiones Simply NKD tienen el mismo sabor que las originales. Pero, a diferencia de estas, no contienen colorantes derivados del petróleo y su lista de ingredientes es más corta.

Por ejemplo, los Doritos Simply NKD y los Cheetos Simply NKD no contienen los aditivos potenciadores del sabor inosinato disódico y guanilato disódico, que sí se encuentran en las versiones originales.

Muchas otras grandes empresas alimentarias, como Kraft Heinz y General Mills, han hecho promesas similares. Están sintiendo la presión de los reguladores federales y del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que instan a las empresas a eliminar los colorantes alimentarios sintéticos para el próximo año.

Los estados también han tomado medidas. Texas aprobó recientemente una ley que exige etiquetas de advertencia para los alimentos que contienen ingredientes artificiales. Otros estados están buscando prohibir o restringir los colorantes sintéticos.

Vea también: