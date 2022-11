Esta latina logró hacer $100,000 al año con un blog de comida: "Nosotros también podemos ser millonarios"

Tenía 27 años cuando la insatisfacción que sentía con su trabajo como ingeniera la llevó a buscar otra manera de generar ingresos. "Sentía que la identidad de ingeniera no era para mí, pero no sabía qué más podía hacer", dice a Univision Noticias. Y recordó su amor por la cocina. Intentó ser chef personal, pero fue otra vía la que abrió para Torres un mundo de posibilidades del que ya no dará marcha atrás.