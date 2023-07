¿Qué pasó con los presagios de una recesión en EEUU?

"Las cosas han ido en la dirección que se necesita que vayan para que se produzca ese 'aterrizaje suave'. No está garantizado que ocurra, pero ciertamente es más probable que si (estuviésemos en un escenario) con una inflación todavía en 7%", dijo Louise Sheiner, execonomista de la Fed que ahora trabaja en el Brookings Institution, citada por el diario The New York Times.