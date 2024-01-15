Paso a paso: qué documentos e información tener para tu declaración de impuestos 2024 del IRS

Video Declaraciones de impuestos 2024: las claves para asegurarte que puedes pedir el crédito por hijo

Estar preparados con los documentos y registros necesarios es la manera más adecuada para arrancar esta temporada de declaraciones de impuestos 2024. Sobre todo si queremos que nuestra declaración llegue sin errores al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y que esa agencia nos envíe cuanto antes un posible reembolso.

Con esta lista con recomendaciones del IRS y los preparadores de impuestos TurboTax y H&R Block podrás organizarte para cumplir con tu declaración de impuestos.

PUBLICIDAD

#1: ten toda tu información personal a la mano

Los números de Seguro Social o de ITIN (identificación personal de contribuyente) de todas las personas que colocarás en la declaración de impuestos. "Muchos contribuyentes se saben estos números de memoria. Pero sigue siendo buena idea tenerlos a la mano para revisar que los números en la declaración de impuestos estén correctos", recomienda el IRS.

Los números de tu cuenta bancaria y de ruta del banco. Serán necesarios para pedirle al IRS que cualquier reembolso lo envíe en un depósito directo, "la forma más rápida de que los contribuyentes reciban su dinero y eviten que se pierda o roben su cheque", de acuerdo con la agencia.

#2: recopila todos los documentos sobre tus ingresos

Un formulario de ingresos freciente en el W-2 que dan los empleadores

Es posible que recibas alguno de los formularios 1099 con un desglose de dinero recibido por el subsidio por desempleo, dinero de tu plan de retiro si tienes uno, del Seguro Social si ya lo recibes, o dinero por dividendos de acciones de empresas si es que inviertes en la bolsa de valores

Otro documento clave es el formulario 1095-A que detalla si recibiste pagos adelantados para tu seguro de salud en el Mercado de Seguros de Salud creado por la Ley de Salud a Bajo Costo o si puedes reclamar entonces el Crédito Tributario de Prima

PUBLICIDAD

#3: si tienes dependientes, recopila su información

Además de tener a la mano sus tarjetas de Seguro Social para corroborar sus números y la forma en la que aparecen sus nombres en ellas, recuerda tener contigo sus fechas de nacimiento y la cantidad de ingresos que recibieron si es que son dependientes que los reciben

Si son hijos o dependientes pequeños, suma a tus registros los documentos sobre su centro de cuidado, en específico el número de identificación de ese proveedor porque lo necesitarás para reclamar un crédito tributario

#4: revisa bien tus posibles deducciones

Una deducción puede ayudarte a reducir la cantidad de ingresos por la que debes pagar impuestos. Hay dos opciones para aprovechar las deducciones disponibles: está la deducción estándar y las deducciones detalladas.





La deducción estándar o standard deduction en inglés es determinada por el gobierno y su objetivo es simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos, explica la organización Tax Foundation. En el año tributario 2023, la deducción estándar aumentó en $900 para quienes presentan sus 'taxes' de forma individual y en $1,800 para quienes presentan sus 'taxes' de forma conjunta.

Esto quiere decir que los primeros $13,850 que ganó en 2023 una persona que declara de forma individual están extentos del pago de impuestos. Asimismo están los primeros $20,800 que ganó una persona que presenta su declaración de impuestos como cabeza de hogar y los primeros $27,700 de un matrimonio que presenta de forma conjunta.

PUBLICIDAD

Calcula bien tus deducciones y, si son mayores al monto de la deducción estándar, podría ser más aconsejable ir con la opción de las deducciones detalladas. Aquí entran asuntos varios. Por ejemplo, puedes deducir lo que pagaste en impuestos sobre la propiedad, en intereses por una hipoteca, si compraste un vehículo eléctrico, si hiciste mejoras en la casa para consumir energía de forma más eficiente, si donaste dinero, si tuviste gastos médicos y si aportaste dinero a una cuenta de retiro.

#5: mira qué créditos tributarios puedes reclamar al IRS

Créditos y deducciones no son lo mismo. La deducción reduce el ingreso por el que debes pagar impuestos. El crédito reduce directamente los impuestos que debes el IRS y por eso en algunos casos pueden generar un reembolso (y generoso).





Dos créditos populares son el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC) en inglés, que en la temporada de declaraciones de impuestos 2024 puede dar hasta $7,430 a algunos contribuyentes, y el Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit (CTC) e inglés, que es de hasta $2,000 con la posibilidad de obtener un reembolso parcial de hasta $1,600 por él.

También hay créditos que pueden ayudar a quienes pagaron por el cuidado de hijos o dependientes y por asuntos educativos. Revisa cuáles te aplican en esta página del IRS.

Mira también: