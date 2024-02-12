¿Tienes deudas en tus tarjetas de crédito y necesitas ayuda con un plan para saldarlas?

Video Declaraciones de impuestos 2025: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido

Los hogares en Estados Unidos deben más de $1 billón en sus tarjetas de crédito* y el peso de esa deuda es cada vez mayor. Si te preocupa tu deuda en tarjetas de crédito y quisieras un plan para comenzar a reducirla, nos gustaría ponernos en contacto contigo.

Existen varios métodos recomendados por planificadores financieros: está el método conocido como 'la avalancha' en el que se atacan primero las deudas con las tasas de interés más altas, y está el método al que llaman 'la bola de nieve' en el que se van eliminando las deudas según su monto, comenzando con el más pequeño.

También hay otras maneras para atajar las deudas que, si son bien implementadas, te ayudarán a quitarte ese dolor de cabeza poco a poco. Pero es importante delinear el plan que se acomode mejor a nuestro presupuesto y situación personal.

Queremos ayudar a algunas personas a definir un plan, con la ayuda de un experto en finanzas, para reducir sus deudas en tarjetas de crédito.

Nos puedes escribir al correo: pvelez@univision.net y la periodista Patricia Vélez se pondrá en contacto contigo.

*De acuerdo con información de la Reserva Federal del cuarto trimestre de 2023.