El sitio web GetCTC.org, que aquí está disponible en español, fue desarrollado por Code for America en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Se trata de un formulario en línea al que también se puede acceder a través de teléfonos móviles, destinado especialmente a personas que no estaban obligadas legalmente a declarar impuestos para solicitar el crédito fiscal porque no ganaban suficiente dinero.