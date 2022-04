Shein, la misteriosa y controvertida tienda de moda 'ultrarrápida' que arrasa en la industria textil

Good on you, que evalúa las marcas de moda en función de criterios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, otorga a Shein la calificación medioambental y de condiciones de trabajo de "muy pobre". "Usa muy pocos materiales amigables con el medio ambiente, no hay pruebas de que hayan hecho nada para reducir o eliminar químicos peligrosos, no hay pruebas de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena de suministro y no hay pruebas de que tenga una política para reducir el impacto de los microplásticos", señala Good on you en su web.