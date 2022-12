La fuerte caída de la gasolina, un alivio que no impide que la inflación siga golpeando a millones de estadounidenses

"En la pandemia, nadie tenía trabajo y nadie tenía dinero", dijo Nancy Murphy, una cuidadora de 45 años citada por la AP, que recogió un pavo congelado y comestibles la semana pasada de una donación en la iglesia Redeemed Christian Church of God New Wine Assembly en el noreste de Washington. "Ahora han vuelto a sus puestos de trabajo, pero el dinero no llega para nada. Sigue siendo difícil", dijo Murphy.