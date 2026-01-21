Deslizamiento de tierra Deslizamiento de tierra en un camping de Nueva Zelanda deja a personas desaparecidas Equipos de rescate en Nueva Zelanda buscan a varias personas desaparecidas, incluidos niños, tras un deslizamiento de tierra en un camping de Mount Maunganui provocado por lluvias intensas.

Los equipos de emergencia en Nueva Zelanda están en la búsqueda de varias personas desaparecidas, entre ellas menores de edad, luego de que un deslizamiento de tierra impactara un campamento, mientras que las lluvias intensas provocaron daños extensos y dejaron a miles de usuarios sin suministro eléctrico.

Como medida preventiva, viviendas fueron evacuadas y varias carreteras cerradas ante las precipitaciones que afectaron a gran parte de la costa este de la Isla Norte.

El derrumbe se registró cuando una masa de tierra y escombros cayó sobre un camping ubicado en Mount Maunganui, uno de los destinos turísticos más concurridos del norte del país.

Una testigo, Nix Jaques, relató a Radio NZ que escuchó un estruendo mientras se disponía a subir una colina.

Al voltear, observó cómo la tierra se desplomaba sobre distintas estructuras del lugar. Según su testimonio, vehículos fueron desplazados, un bloque de sanitarios quedó sepultado y una autocaravana en la que viajaba una familia fue arrastrada.

Señales de vida bajo los escombros

Las autoridades informaron que cientos de familias fueron evacuadas del área y que los servicios de emergencia trabajaban para determinar si aún había personas atrapadas en el sitio.

El jefe de Bomberos y Emergencias, William Park, explicó que los primeros rescatistas detectaron indicios de vida entre los escombros, pero debieron retirarse por el riesgo de nuevos derrumbes.

Tengo entendido que miembros del público... intentaron entrar entre los escombros y escucharon algunas voces. Nuestra primera brigada de bomberos llegó y también pudo oír lo mismo. Poco después de la llegada de nuestro equipo inicial, retiramos a todos del lugar debido al posible movimiento del deslizamiento William Park



También informó que tanto civiles como los equipos iniciales escucharon voces, sin embargo, la inestabilidad del terreno obligó a suspender temporalmente las labores.

El ministro de Gestión de Emergencias y Recuperación, Mark Mitchell, confirmó que entre los desaparecidos hay niños y que se desplegaron helicópteros para apoyar las tareas de búsqueda y rescate.