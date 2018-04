Trató de suicidarse, la policía demoró 2 minutos en salvarlo y ahora los demanda por tardarse demasiado

Mateusz Fijalkowski, quien fue diagnosticado con trastorno bipolar, se metió en una piscina pese a no saber nadar, se sumergió y se sostuvo de las rejillas del fondo. Varios oficiales presenciaron el incidente con tranquilidad, pese a que el joven pasó varios minutos bajo el agua.

Mateusz Fijalkowski, un polaco de 23 años, comenzó una batalla legal contra un grupo de policías y un socorrista. El joven alega que los oficiales tardaron más de dos minutos en rescatarlo mientras intentaba ahogarse en una piscina luego de sufrir un episodio de bipolaridad.

Fijalkowski llegó a Estados Unidos para un programa de verano. El incidente ocurrió en una piscina en Fairfax, Virginia, hace aproximadamente dos años. Comenzó a trabajar en el lugar el 26 de mayo de 2016, solo tres días después de su llegada a Estados Unidos. El chico fue empleado como ayudante en la piscina pese a que no sabía nadar y entre sus funciones estaban limpiar el agua y chequear el pH, así como ordenar las sillas y el mobiliario del lugar.



publicidad

El joven, que casi no hablaba inglés, no tuvo problemas durante los dos primeros días en su trabajo. Al tercero comenzó a tener un comportamiento extraño, pese a que en su país no había tenido problemas mentales. Durante esa jornada empezó a hablar en su idioma natal y a discutir con algunas personas que estaban en la piscina. Alarmado por el extraño comportamiento, un socorrista llamó a la policía.

Según la demanda, Fijalkowski continuó con su actitud pese a la presencia de los oficiales, quienes decidieron sacar a la gente de la piscina. Por el básico inglés del joven, la policía pidió la asistencia de un oficial que pudiera comunicarse con él, así como de la persona con la que compartía su vivienda, que también hablaba polaco. Sin embargo, el chico los ignoró y siguió gritando: "Yo soy el socorrista", cuenta el diario The Washington Post.

Pese a la presencia de los agentes, Fijalkowski siguió actuando de manera bizarra: tiró su celular dos veces a la parte baja de la piscina y subió a la torre del socorrista desde la que gritó e hizo sonar su silbato.

Por último, decidió meterse en el agua y caminar hacia la parte profunda de la piscina, donde se sumergió y se agarró de dos filtros del suelo.

Un video, grabado por un desconocido, muestra justo los momentos más dramáticos de este suceso. En las imágenes se ve a Fijalkowski, de espaldas y con un bañador rojo, mientras se acerca a la escalera de la piscina y se sumerge en el agua. Poco a poco camina por la piscina, ante la mirada de al menos siete agentes que observan al joven sin hacer nada. En un momento dado, el chico desaparece bajo el agua y así permanece hasta que, más de dos minutos después, una persona –aparentemente un socorrista– se lanza para rescatarlo. Durante ese tiempo se ve a los oficiales andando por el borde de la piscina, alguno con los brazos cruzados y otros hablando entre sí.



Las imágenes muestran cómo lo sacan del agua y comienzan a practicarle primeros auxilios.

Fijalkowski considera que tardaron demasiado para salvarlo y exige 100,000 dólares para poder pagar las facturas del hospital.

Victor M. Glasberg, abogado del chico, indicó a Univision Noticias que su cliente ha puesto la demanda porque los oficiales no cumplieron con su deber y esperaron demasiado antes de actuar.

Según el Post, Fijalkowski estuvo ingresado en el Instituto Cardíaco y Cardiovascular de Fairfax Inova hasta el 8 de junio de 2016. Posteriormente, fue tratado por seis días en una unidad psiquiátrica, donde le diagnosticaron trastorno bipolar. El joven, que ya está de vuelta en Polonia, se encuentra tomando medicamentos y no ha vuelto a tener un episodio como el de la piscina.

"Ellos le salvaron la vida. No murió", se quejó al diario Edwin C. Roessler Jr, jefe de la policía del condado de Fairfax y justificó la actuación de los oficiales afirmando que si hubieran actuado antes tal vez se habrían hundido con el joven al mismo tiempo.

Ve también: