1

La filtración

Una grabación del expolicía Óscar Pérez publicada en Instagram y otro video del gobierno venezolano coinciden en que una filtración reveló el paradero del grupo que llamó a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro en junio de 2017.

Óscar Pérez: "Estamos en la carretera nueva del Junquito… ahí viene gente del Gobierno. Estamos rodeados. Hubo una fuga de información". Your browser does not support HTML5 video.

2

Los rebeldes son descubiertos y rodeados

Caracas VENEZUELA 20 km (12.4 millas) El Junquito CARACAS Caracas VENEZUELA 20 km (12.4 millas) El Junquito CARACAS Caracas VENEZUELA 20 km (12.4 millas) El Junquito CARACAS

Desde hace al menos un mes el grupo rebelde liderado por Óscar Perez se encontraba en una casa de El Junquito, un municipio situado en una zona montañosa a 20 kilómetros (12.4 millas) de Caracas. La vivienda era propiedad del cirujano William Aguado Sequera, que también fue detenido por su vinculación con los rebeldes.

EL JUNQUITO Casa de Óscar Pérez EL JUNQUITO Casa de Óscar Pérez EL JUNQUITO Óscar Pérez Casa de Óscar Pérez EL JUNQUITO Óscar Pérez Casa de Óscar Pérez

3

La negociación

Los dos videos siguientes prueban la voluntad negociadora de Óscar Pérez y una de las conversaciones mantenidas con el mayor Bastardo a cargo de la operación. El mayor asegura en el segundo video que el presidente, Nicolás maduro, dio la orden de manternerlos con vida.

Óscar Pérez: "Estamos negociando. No queremos hacer frente a funcionarios que, de paso, hay conocidos de nosotros". Your browser does not support HTML5 video.

Mayor Bastardo: "Ahorita estaba hablando con Pimentel (uno de los rebeldes) y le dije que la orden del presidente, se extrañó, resguardarles la vida. Y es por eso que no ve esto violento" Your browser does not support HTML5 video.

4

El enfrentamiento

A pesar de los intentos de negociación, se intensifican los ataques. En las grabaciones se escuchan armas automáticas y se ve cómo un lanzagranadas impacta violentamente contra la fachada. Óscar Pérez aparece herido y anuncia que les han comunicado que les quieren asesinar.

Óscar Pérez: "Mira, que nos están disparando. Nos están atacando… Alto el fuego. Nos quieren matar. Compañeros, alto el fuego. Hay civiles acá adentro". Your browser does not support HTML5 video.

Las fuerzas especiales disparan con un lanzagranadas. Your browser does not support HTML5 video.

Óscar Pérez: "Venezuela. No quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir." Your browser does not support HTML5 video.

5

La rendición

El audio revela que el piloto rebelde y su grupo negociaron su rendición con el militar a cargo de la captura.

Policía venezolana: "Hay una negociación con Alfa 6 (mayor Rafael Bastardo), nadie dispara. Alfa 6, se están entregando a Alfa 6". Your browser does not support HTML5 video.

6

La muerte de Óscar Pérez

Se desconoce cuándo fallecieron Óscar Pérez y sus compañeros, aunque una foto muestra los cuerpos yaciendo dentro de la casa. Se sabe que el asalto terminó en torno a las 12 pm y que los cadáveres llegaron a la morgue en Caracas unas dos horas más tarde. Los siete tenían disparos en la cabeza, según las actas de defunción.

Óscar Pérez Acta de defunción de Díaz Pimentel Acta de defunción de Pérez Acta de defunción de Abraham Agostini Óscar Pérez Acta de defunción de Díaz Pimentel Acta de defunción de Pérez Acta de defunción de Abraham Agostini Acta de defunción de Díaz Pimentel Acta de defunción de Pérez Óscar Pérez Acta de defunción de Abraham Agostini Acta de defunción de Díaz Pimentel Acta de defunción de Pérez Acta de defunción de Abraham Agostini Óscar Pérez

7

La versión del Gobierno

El día del asalto algunos miembros del gobierno chavista, incluido el presidente Nicolás Maduro, habían hablado de lo sucedido en El Junquito, pero no es hasta el día siguiente que el oficialismo explica lo ocurrido durante la conocida como Operación Gedeón.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, identifica a los siete fallecido: el líder del grupo, Óscar Pérez, otros cinco rebeldes y Lisbeth Ramírez, mujer de Jairo Lugo. Your browser does not support HTML5 video.

FUENTE: cuenta de Instagram de Óscar Pérez, EFE.