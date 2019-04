Robaba bancos para hacerse cirugías, pero fue arrestada al volver de México

Según la descripción de testigos, una mujer con los labios muy hinchados llegó a Bancorp South Bank en Gulfport, Mississippi, el pasado 22 de marzo y le entregó una nota a la cajera en la que le exigía dinero si no quería salir lastimada. Las cámaras de seguridad captaron su imagen y las autoridades pronto supieron que se trataba de alias 'Iconic Facce', una ladrona serial de bancos con un largo historial criminal.

Una ladrona serial

Pero esta no es la primera vez que Lewis enfrenta la justicia. Ha sido acusada de robar bancos en Alabama, Georgia, Tennessee y Texas. También ha usado varios nombres para identificarse a través de los años, incluyendo Destinee J. Lewis y Christy Nicole Lewis, según documentos de corte citados por el diario The Telegraph.

En la mayoría de los casos, 'Iconic Facce' se pone una peluca cuando entra a robar y pide a través de una nota que le entreguen una cantidad específica de dinero amenazando a los cajeros con hacerles daño si no lo hacen. En alguna ocasión pidió que le dieran 20,000 dólares en billetes de 100.

"No es un juego, sin chistes y arriba las manos. No opriman ninguna alarma y no se muevan o le toca a ella", dijo en noviembre de 2007 cuando robaba un banco Decatur, Alabama.