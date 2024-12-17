El presunto asesino de Gilgo Beach es acusado por la muerte de una séptima mujer

Video Sospechoso de asesinatos en serie hizo esto un día antes de la desaparición de una víctima

El arquitecto neoyorquino que enfrenta cargos de asesinato en una serie de muertes conocidas como los asesinatos de Gilgo Beach fue acusado este martes por el asesinato de una séptima mujer.

Rex Heuermann se declaró inocente del asesinato de Valerie Mack, cuyos restos fueron encontrados por primera vez en Long Island en 2000. Mack, de 24 años, había trabajado como acompañante en Filadelfia y fue vista por última vez por su familia ese año en Nueva Jersey.

Algunos de los restos óseos de Mack fueron descubiertos inicialmente en Manorville, Nueva York.

Las autoridades encontraron más restos de ella a unas 50 millas al oeste, en Gilgo Beach, más de 10 años después. No fueron identificados hasta que las pruebas genéticas revelaron su identidad en 2020.

El cabello humano encontrado con los restos de Mack fue enviado para pruebas a principios de este año. Se encontró que probablemente coincidía con el perfil genético de la hija de Heuermann, dijeron los fiscales en documentos judiciales. Su hija no está acusada de ningún delito y habría tenido unos 3 o 4 años cuando Mack murió.

El misterio sobre las muertes atribuidas al arquitecto alimentó una inmensa atención pública y dio lugar a una película de Netflix en 2020, 'Lost Girls'.

Rodney Harrison, antiguo jefe de detectives y jefe del Departamento de Policía de Nueva York, hizo de la resolución de los asesinatos de Gilgo Beach una de sus principales prioridades cuando fue nombrado en enero de 2022 para el cargo de comisario de policía del condado de Suffolk.

Las múltiples acusaciones que afronta el presunto asesino de Gilgo Beach

Heuermann, de 61 años, está acusado de matar a otras seis mujeres cuyos restos fueron encontrados en Long Island. Se ha declarado inocente de todos los cargos.

“Las vidas de estas mujeres importan. Nosotros, como investigadores, lo entendemos. Nadie entiende esto mejor que las familias”, dijo el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, en una conferencia de prensa con los padres de Mack y los familiares de otras víctimas.

La investigación sobre los asesinatos de Gilgo Beach se remonta a 2010, cuando la policía que buscaba a una mujer desaparecida encontró 10 restos humanos en la maleza a lo largo de una avenida de Barrier Island, lo que generó temores de un asesino en serie. A lo largo de los años, los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pistas para identificar a las víctimas, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales.

En algunos casos, las autoridades los relacionaron con restos encontrados en otras partes de Long Island años antes. La policía también retomó las investigaciones de otros asesinatos sin resolver de mujeres encontradas muertas en Long Island.

El caso se ha prolongado a través de cinco comisarios de policía, más de 1,000 pistas y dudas sobre si existió o no un asesino en serie.

Heuermann, que vivía con su esposa y sus dos hijos en Massapequa Park, Long Island, y se trasladaba diariamente a una oficina de arquitectura de Manhattan, fue arrestado el 13 de julio de 2023.

En ese momento fue acusado de asesinar a Amber Lynn Costello, Megan Waterman y Melissa Barthelemy. A principios de este año fue acusado de la muerte de otras tres mujeres: Maureen Brainard-Barnes, Sandra Costilla y Jessica Taylor.

Qué evidencia ha sido recuperada en los asesinatos de Gilgo Beach

En una presentación judicial de junio, los fiscales dijeron que habían recuperado un archivo en un disco duro en el sótano de Heuermann que él usó para “planificar metódicamente” sus asesinatos, incluidas listas de verificación con tareas para marcar antes, durante y después, así como lecciones para “ la próxima vez".

En documentos judiciales del martes, los fiscales dijeron que el documento, que se creó el mismo año del asesinato de Mack, incluye detalles que se alinean con su caso. Por ejemplo, nombra "Mill Road", una carretera cerca de donde se encontraron los primeros restos de Mack, bajo el título "DS", que los investigadores creen que significa "vertedero". El documento también enumera "limpiador de desagües de espuma" en un apartado titulado como "suministros".

Los fiscales dicen que, el 3 de octubre de 2000, los registros telefónicos de Heuermann parecen mostrar que hizo dos llamadas a una compañía de plomería de Long Island y que pagó a otra compañía el mes siguiente para que revisara el drenaje de su línea principal.

En registros recientes de la casa y la oficina de Heuermann, las autoridades dicen que encontraron revistas y periódicos viejos con artículos sobre los asesinatos y la investigación de Gilgo Beach que los fiscales creen que guardaba como “recuerdos”. Entre ellos se encontraba una copia del diario The New York Post del 29 de julio de 2003 que incluía un artículo sobre la desaparición y muerte de Mack y Taylor.

Los investigadores también incautaron cientos de dispositivos electrónicos de la casa de Heuermann, que se presume utilizaba para comunicarse con sus víctimas. Entre los dispositivos había 27 computadores, ocho laptops, 15 cámaras, 80 discos duros, 46 teléfonos móviles, cuatro dispositivos GPS, nueve routers de internet, 17 tabletas, 42 dispositivos USB y cintas de VHS.

También investigadores encontraron cerca de 300 armas en la residencia del presunto asesino serial.

Análisis llevados por investigadores de los dispositivos encontraron una amplia colección de contenidos pornográficos violentos que mostraban prácticas de tortura. El material era muy similar a la condición en la que se encontraron los cuerpos de las dos víctimas por las que se le acusó este jueves.

Los fiscales también están investigando la muerte de Karen Vergata, cuyos restos fueron descubiertos por primera vez en 1996 y finalmente identificados en 2022 tras un nuevo análisis de ADN. En septiembre, las autoridades publicaron nuevas representaciones de una víctima no identificada que fue encontrada en 2011. Las autoridades dijeron que la víctima, a quien durante años habían identificado como un hombre, pudo haberse presentado exteriormente como una mujer y murió en 2006.

