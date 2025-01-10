La policía abate en un incidente de tráfico a Edgar Welch, el hombre tras el asalto a un restaurante en Washington en 2016 por la teoría del 'Pizzagate'

Un hombre que disparó un arma dentro de un restaurante en la capital del país tras creer en teoría de conspiración en internet llamada ‘Pizzagate’ murió al ser baleado por la policía de Carolina del Norte.

Edgar Maddison Welch era pasajero de un vehículo que fue detenido por agentes de tráfico en Kannapolis el sábado por la noche, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía.

PUBLICIDAD

El comunicado agrega que uno de los agentes reconoció el auto como el vehículo de alguien a quien había arrestado y que tenía una orden pendiente por una violación de libertad condicional por un delito grave: Welch.

Cuando los agentes se acercaron al vehículo para arrestar a Welch, la policía dijo que el hombre sacó una pistola y la apuntó contra uno de ellos.

Después de que le instruyeron que soltara el arma, pero no lo hizo, dos agentes comenzaron a disparar contra Welch, dijeron las autoridades.

Los socorristas llevaron a Welch al hospital y murió por sus heridas dos días después, según el comunicado. Ninguno de los agentes, ni el conductor ni otro pasajero, resultaron heridos.

¿Qué es la teoría del ‘Pizzagate’ ?

En 2016, Welch condujo desde Carolina del Norte con un fusil de asalto hasta el restaurante Comet Ping Pong en Washington después de creer en una teoría de conspiración que afirmaba que prominentes demócratas operaban una red de tráfico sexual de niños desde la pizzería, de acuerdo con las autoridades policiales.

La falsa teoría, denominada ‘Pizzagate’, comenzó a circular en internet durante las elecciones presidenciales de 2016.

Welch entró al restaurante armado, y mientras los clientes huían del lugar, comenzó a disparar a un armario cerrado.

Después de darse cuenta de que no había niños retenidos en la pizzería, Welch se rindió pacíficamente. Nadie resultó herido.

Lo que pudo parecer una simple noticia local, sin lesionados ni víctimas mortales, causó furor a nivel nacional, principalmente en el marco de la creciente proliferación de noticias falsas vinculadas a las elecciones. Según algunos expertos , la desinformación electoral pudo haber influido en el resultado final de los comicios que le dieron el triunfo a Donald Trump en aquel año.

PUBLICIDAD

En ese momento, el dueño de Comet Ping Pong, James Alefantis, dijo que la teoría de la conspiración y la violencia subsiguiente lo traumatizaron a él y a su personal.

Posteriormente, Welch se declaró culpable de transporte interestatal de un arma de fuego y municiones y asalto con un arma peligrosa en 2017.

Kentaji Brown Jackson, actual jueza de la Corte Suprema, sentenció a Welch en 2017

Su jueza de ese entonces, que ahora es magistrada de la Corte Suprema, Kentaji Brown Jackson, posteriormente lo condenó a cuatro años de prisión. Estuvo en la cárcel hasta marzo de 2020.

La directora de comunicaciones de la ciudad de Kannapolis, Annette Privette Keller, confirmó que el hombre que murió era el mismo involucrado en el incidente de ‘Pizzagate’.

La muerte a tiros de Welch, residente de Salisbury, está siendo revisada por la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, y los agentes que dispararon están en licencia administrativa, en conformidad con el protocolo del departamento.

Mira también: